أبرز أشكال التاج لعرائس 2024.. اختارى اللى يناسبك لو فرحك قرب

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- Youm7) فستان وإكسسوارت وتسريحة شعر ومكياج وتفاصيل عديدة تفكر فيها العرائس قبل يوم الزفا ويحلمن بشكلهن في هذا اليوم، فبعيدا عن كل هذه التفاصيل يعتبر التاج قطعة مهمة فى يوم الزفاف والتى تبرز جمال وأناقة العروس.
وفى السطور التالية نستعرض صور لأبرز أشكال التاج لعرائس 2024 ، حسب ما ذكره موقع
brides وهى..
- تاج بفصوص لولى
تتميز هذه القطعة بفصوص اللولى الكبيرة المضيئة بالكامل وجزء داخلى سميك مبطن لتوفير الراحة بالإضافة إلى ذلك، فهو يوضع عاليًا على الرأس، لذلك من المؤكد أنه سيبدو شكله مميز وجميل في صور الزفاف.
- تاج الأميرات
وهذا التاج يشبه تاج الأميرات والملكات ويعود هذا التصميم للقرون القديمة، ويكون التاج مزخرفا وكريستاليا وشكله مختلف في الصور ويحتاج لتسريحات شعر معينة.
- تاج زجاجى
يبدو هذا التاج الزجاجي المصنوع من الكريستال والزهرة الحريرية وكأنه خرج مباشرة من القصص الخيالية ارتديه مع أمواج مريحة أو جديلة جانبية لإطلالة الاميرات.
- تاج أبيض
هو من الأنواع الأنيقة البسيطة ويتميز برقته فهول ستايل بسيط، ويناسب فتيات كثيرة، لكنه يحتاج شعر طويل وناعم، ومن الممكن ارتداؤه دون طرحة.
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