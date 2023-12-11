أبرز أشكال التاج لعرائس 2024.. اختارى اللى يناسبك لو فرحك قرب

MENAFN - Youm7) فستان وإكسسوارت وتسريحة شعر ومكياج وتفاصيل عديدة تفكر فيها العرائس قبل يوم الزفا ويحلمن بشكلهن في هذا اليوم، فبعيدا عن كل هذه التفاصيل يعتبر التاج قطعة مهمة فى يوم الزفاف والتى تبرز جمال وأناقة العروس.

وفى السطور التالية نستعرض صور لأبرز أشكال التاج لعرائس 2024 ، حسب ما ذكره موقع

brides وهى..





- تاج بفصوص لولى





تتميز هذه القطعة بفصوص اللولى الكبيرة المضيئة بالكامل وجزء داخلى سميك مبطن لتوفير الراحة بالإضافة إلى ذلك، فهو يوضع عاليًا على الرأس، لذلك من المؤكد أنه سيبدو شكله مميز وجميل في صور الزفاف.





- تاج الأميرات





وهذا التاج يشبه تاج الأميرات والملكات ويعود هذا التصميم للقرون القديمة، ويكون التاج مزخرفا وكريستاليا وشكله مختلف في الصور ويحتاج لتسريحات شعر معينة.





- تاج زجاجى





يبدو هذا التاج الزجاجي المصنوع من الكريستال والزهرة الحريرية وكأنه خرج مباشرة من القصص الخيالية ارتديه مع أمواج مريحة أو جديلة جانبية لإطلالة الاميرات.





- تاج أبيض





هو من الأنواع الأنيقة البسيطة ويتميز برقته فهول ستايل بسيط، ويناسب فتيات كثيرة، لكنه يحتاج شعر طويل وناعم، ومن الممكن ارتداؤه دون طرحة.