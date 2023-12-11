5 مهارات مهمة يكتسبها الأطفال من الألعاب التعليمية.. لازم تعرفيها

MENAFN - Youm7) يبحث الوالدان عن شراء الألعاب التعليمية والترفيهية لأولادهم، وذلك للعب بها فى أوقات فراغهم، وأيضا للاهتمام بتطوير مهاراتهم العقلية، بدلاً من مشاهدة التلفاز، أو الجلوس أمام ألعاب الفيديو، وأثبتت الأبحاث أن الألعاب تساعد فى نمو الأطفا ، كما أن الألعاب التعليمية تساهم فى تحسين الأداء التعليمى والتقدم المبكر فى مستويات القراءة والكتابة.

وينشر موقع

wannabees

المهارات التى يكتسبها الأطفال من خلال ألعاب الترفية التعليمية وأولها..





تنمية الإبداع

اللعب يساعد الأطفال على الابتكار، وتخيل كونهم أصبحوا مثل شخصياتهم المفضلة، وهذا يزيد إبداعهم وحبهم للتعلم.





حل المشكلات

توجد ألعاب البازل أو تكوين اللوحة، وغيرها من هذه الألعاب التي تعلم الصبر، وأخذ الوقت والتفكير جيداً، وعدم التسرع، وجميعها صفات جيدة تساهم فى تنمية مهارة الأطفال عندما يواجهون مشكلة.

ألعاب البازل





تحسين التواصل

لعب الأطفال في سن مبكرة يؤثر على تحسين مهارات التواصل، ويساهم فى تعلم كلمات وجمل جديدة، ويجعلهم يألفون قصص من مواقفهم، وحكايتهم لأصدقائهم وعائلتهم.

تحسين التواصل





تعلم التنظيم

مشاركة الألعاب بين الأخوات أو الأصدقاء يساهم في تعلم التنظيم وضبط النفس وإحترام

وتقبل الوقت الذي يلعب فيه الآخرين باللعبة التي يريدها حتى انتهائهم.





تعلم أشياء جديدة

كل لعبة تقوم بشرائها لأطفالك بالتأكيد تساهم في تعليمه شيء جديد ومختلف، ممايزيد من مهاراته التعليمية وتقدم مستواه الاجتماعي والتعليمي.