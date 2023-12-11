5 مهارات مهمة يكتسبها الأطفال من الألعاب التعليمية.. لازم تعرفيها

(MENAFN
- Youm7) يبحث الوالدان عن شراء الألعاب التعليمية والترفيهية لأولادهم، وذلك للعب بها فى أوقات فراغهم، وأيضا للاهتمام بتطوير مهاراتهم العقلية، بدلاً من مشاهدة التلفاز، أو الجلوس أمام ألعاب الفيديو، وأثبتت الأبحاث أن الألعاب تساعد فى نمو الأطفا ، كما أن الألعاب التعليمية تساهم فى تحسين الأداء التعليمى والتقدم المبكر فى مستويات القراءة والكتابة.
وينشر موقع
wannabees
المهارات التى يكتسبها الأطفال من خلال ألعاب الترفية التعليمية وأولها..
تنمية الإبداع
اللعب يساعد الأطفال على الابتكار، وتخيل كونهم أصبحوا مثل شخصياتهم المفضلة، وهذا يزيد إبداعهم وحبهم للتعلم.
حل المشكلات
توجد ألعاب البازل أو تكوين اللوحة، وغيرها من هذه الألعاب التي تعلم الصبر، وأخذ الوقت والتفكير جيداً، وعدم التسرع، وجميعها صفات جيدة تساهم فى تنمية مهارة الأطفال عندما يواجهون مشكلة.
ألعاب البازل
تحسين التواصل
لعب الأطفال في سن مبكرة يؤثر على تحسين مهارات التواصل، ويساهم فى تعلم كلمات وجمل جديدة، ويجعلهم يألفون قصص من مواقفهم، وحكايتهم لأصدقائهم وعائلتهم.
تحسين التواصل
تعلم التنظيم
مشاركة الألعاب بين الأخوات أو الأصدقاء يساهم في تعلم التنظيم وضبط النفس وإحترام
وتقبل الوقت الذي يلعب فيه الآخرين باللعبة التي يريدها حتى انتهائهم.
تعلم أشياء جديدة
كل لعبة تقوم بشرائها لأطفالك بالتأكيد تساهم في تعليمه شيء جديد ومختلف، ممايزيد من مهاراته التعليمية وتقدم مستواه الاجتماعي والتعليمي.
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