توقيع عقد خدمات المشاعر المقدسة لحجاج شركات السياحة المصريين للموسم الجديد

وقعت خدمات المشاعر المقدسة مساء اليوم الاثنين، لحجاج شركات السياحى لموسم الحج الحالى 1445 هجريا، وذلك استعدادا لموسم الحج، وسعيا لتوفير أفضل الخدمات لحجاج السياحة، وفازت بالعقد شركة رحلات ومنافع التابعة للشركة القابضة لمطوفى حجاج الدول العربية، جاء ذلك بعد مناقصة طرحتها غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بين شركات خدمات الحجاج السعودية، وتقدمت للمناقصة 4 شركات سعودية وفازت الشركة المذكورة بعد فض المظاريف.





وقد وقع عن غرفة شركات السياحة كل من أحمد إبراهيم وهشام أمين عضوى لجنة تسيير أعمال الغرفة نيابة عن الدكتور نادر الببلاوى رئيس اللجنة، وعن الجانب السعودى موفق رشاد خوج نائب رئيس الشركة القابضة لشركة مطوفى حجاج الدول العربية.





وقد تم التوقيع بمقر غرفة شركات السياحة فى الدقى بحضور كل من محمد بن حسن معاجينى رئيس الشركة القابضة لمطوفى حجاج الدول العربية وناصر تركى نائب رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ممثلا عن الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية المكلفة من وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصرى للغرف السياحية بإدارة ملف الحج السياحى، وبحضور أعضاء اللجنة اشرف شيحه وباسل السيسى وإيهاب عبد العال ويسرى السعودى واحمد فؤاد، بجانب كل من إيهاب المهدى وشريف صالح عضوى لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة.





وكانت اللجنة الفنية قد قامت بطرح كراسة شروط ومواصفات على الشركات السعودية، وأعقب ذلك عقد اجتماعات مكثفة للجنة مع الشركات السعودية المتقدمة للمناقصة والتى تقدمت بعروضها الفنية والمالية فى مظاريف مغلقة وقد وقع اختيار اللجنة على شركة رحلات ومنافع لتميز العرض المقدم منها ماليا وفنيا، وقد تم توقيع العقد بعد مفاوضات مكثفة قامت بها اللجنة خلال الخمس أيام الماضية توجت بتوقيع الاتفاق الذى يتضمن كافة الحقوق والخدمات المقدمة للحجاج.



