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رئيس بترول الصحراء الغربية يتفقد لجنة متابعة سير الانتخابات بمستشفى البترول

12/11/2023 2:50:22 PM
(MENAFN- Youm7) قام اليوم
المهندس إبراهيم مسعود - رئيس
شركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو)
إحدى شركات قطاع البترول
ورئيس لجنة الامناء بالمستشفى ، بتفقد أعمال لجنة متابعة سير الإنتخابات الرئاسية التي تقيمها مستشفى البترول بالإسكندرية وسط أجواء وطنيه وأمام سباق رئاسي معبر عن إرادة الشعب فى إختيار رئيس الجمهورية من خلال مناخ ديموقراطي ينم عن يقظة عمال قطاع البترول العريق نحو واجبهم الوطني.



قامت لجنة متابعة سير الإنتخابات الرئاسية المشكلة برئاسة د تامر حلمي
مدير عام المستشفى بمهامها المحددة طبقاً لتشكيل كل لجنة من إعداد كشوف الناخبين من السادة العاملين وتسهيل مهمة خروجهم من العمل علي مدار أيام الإنتخابات الرئاسية دون الإخلال بمهام العمل وطبق جداول عمل زمنية تتيح لهم المشاركة الوطنية في الاستحقاقات الدستورية لكل عامل.



قام
رئيس شركة ويبكو بتقديم الشكر للجنة متابعة سير الإنتخابات الرئاسية وأثنى على دورهم المشرف والفعال نحو وطنهم ومساعدة زملائهم العاملين وتسهيل جميع المعوقات وتقديم كل سبل الراحة تلبية لنداء الواجب ودعماً للاستقرار والأمان والسير قدماً في استكمال مسيرة التنمية الشاملة.



كما قام
محمود المغربي رئيس اللجنة النقابية بالمستشفى بشرح عمليات الرصد والتجهيز وتقسيم الأدوار والخطة الزمنية المحددة لأداء العاملين لدورهم الوطني.



كما قامت لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بتسهيل خروج العاملين المغتربين الي مقار لجان الوافدين
علي مدار اليومين وذلك للقيام بواجبهم الوطني في الاستحقاقات الدستورية.



كما أكد
رزق بدري مدير عام الشئون الإدارية بالمستشفى أنه تم توفير كل الإمكانيات المتاحة من تقديم قاعدة بيانات واضحة لتسهيل إعداد جداول الناخبين لكل العاملين بالمستشفى موضحاً أن جميع العاملين بالمستشفى كانوا علي قدر من المسئولية تجاه وطنهم الغالي.



وفي نهاية اللقاء قدم الشكر إلي القائمين على هذا العمل الدؤوب وسعادته بتعاون كافة إدارات المستشفى من إدارة الشئون الإدارية والمالية والمهمات والطبية والأمن والحاسب الآلي المشكلين بلجنة متابعة سير الإنتخابات الرئاسية وسعادته بحالة التطور التي تعيشها مستشفى البترول بالإسكندرية في سبيل الارتقاء بمنظومة العمل والعاملين في كافة إدارات المستشفى.



وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم
والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.



ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.



تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.








المهندس إبراهيم مسعود - رئيس
شركة بترول الصحراء الغربية





المهندس إبراهيم مسعود - رئيس
شركة بترول الصحراء الغربية





االمهندس إبراهيم مسعود - رئيس
شركة بترول الصحراء الغربية















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