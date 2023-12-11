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مصر للبترول تسهل جميع الإجراءات أمام العاملين للإدلاء باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية

12/11/2023 2:50:22 PM
(MENAFN- Youm7) تقدم المهندس محمد ماجد بخيت رئيس شركة مصر للبترول، إحدى شركات قطاع البترول حشود العاملين بالشركة للمشاركة فى الحدث الديمقراطى الأكبر فى مصر انتخابات رئاسة الجمهورية، مؤكدا ان المشاركة الإيجابية في عملية الاقتراع واجب وطني على كل المواطنين المصرييين.



وحث رئيس شركة مصر للبترول كافة الإدارات ومواقع الشركة على الخروج للمشاركة فى العملية الانتخابية فى مختلف محافظات الجمهورية حيث جاءت مشاركة العاملين فى اليوم الاول بكثافة بجميع مواقع مصر للبترول على مستوى الجمهورية.



كما وجّه المهندس ماجد بتسهيل جميع الاجراءات أمام العاملين لاتاحة الفرصة لهم للإدلاء باصواتهم فى الانتخابات الرئاسية ومتابعة مشاركتهم في هذا الاستحقاق الانتخابى الأبرز استكمالا لدورهم الوطنى فى مساندة الدولة المصرية لتنطلق نحو الجمهورية الجديدة بجانب دورهم كجنود العمل والإنتاج.



كما أكد رئيس الشركة على أن التصويت فى الانتخابات له تأثيرا مباشرا على مستقبل البلاد وصنع القرار السياسى والذى يعتبر رسالة مهمة واضحة للعالم ان مصر على المسار الصحيح وتسعى نحو مستقبل مشرق وكذلك لتأخذ مصر مكانتها المستحقة بين مصاف الدول المتقدمة.












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