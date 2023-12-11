محمد على كلاى يلعب آخر مبارياته فى 1981.. كتب رصدت سيرة حياته

MENAFN - Youm7) فى مثل هذا اليوم 11 ديسمبر من عام 1981 لعب الملاكم العالمى محمد على كلاى- الذى ولد فى17 يناير 1942 وتوفى فى 3 يونيو 2016 - آخر مبارياته ثم أعلن اعتزاله الملاكمة، إذ لعب 61 مباراة منها 56 انتصارا "37 بالضربة القاضية" و5 خسارات، ولهذا نستعرض عبر السطور المقبلة الكتب التي رصدت سيرة الملاكم العالمى.







قصة حياتى

كتاب "قصة حياتى" كتبه محمد على كلاى وريتشارد دورهام، وترجمه إلى العربية محمد عبد الخالق علام، ممدوح عبد الحليم زايد، وصدر للمرة الأولى عام 1976، عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ضم الكتاب أيضًا السيرة الذاتية لكلاى كما رواها، وحكايات رسوبه فى الاختبارات المؤهلة للالتحاق بجيش الولايات المتحدة لأن مهاراته الكتابية واللغوية كانت دون المستوى، وتمت مراجعة الاختبارات وصنف محمد علي على أنه ينتمى للمستوى أ، ما كان يعنى أنه مؤهل للالتحاق بالقوات المسلحة، وكان هذا فى غاية الخطورة لأن الولايات المتحدة كانت فى حالة حرب مع فيتنام، عندما تم إخباره بنجاحه فى الاختبارات، أعلن أنه يرفض أن يخدم فى جيش الولايات المتحدة، واعتبر نفسه معارضًا للحرب.







كتاب "المتمرد.. محمد على"

كتاب "المتمرد.. محمد على" للكاتبة الفرنسية جوديت بيرينيون، والذى يتناول سيرة الملاكم العالمى محمد على كلاى، إذ يرصد حياة محمد على والظروف التى شكلت شخصيته فى ظل السياسة الأمريكية المتغيرة، بالإضافة لسرد انتصاراته، ويشير الكتاب إلى أنه بعد اعتزاله الملاكمة مطلع ثمانينيات القرن الماضى، صار محمد على يؤدى أدوارًا إنسانية وسياسية كبرى حتى بعد اعتزاله لعبة الملاكمة، حيث زار مجموعة من الدول الأفريقية، وكذلك مخيم الفلسطينيين جنوب لبنان وأعلن من هناك نصرته للقضية الفلسطينية، كما عرف عنه المشاركة فى مسيرات لدعم سكان أمريكا الأصليين، ونجاحه فى إقناع الحكومة الكينية بمقاطعة ألعاب موسكو الأولمبية سنة 1980 احتجاجًا على الاجتياح الروسى لأفغانستان.











"الحلبة الخفية"

كتاب "الحلبة الخفية" للكتاب الفرنسى البان لوفران والذى يرصد السنوات الأولى في حياة محمد على كلاى، كما يركز على الفترة التي عاشها محمد علي كلاي، داخل الجماعات الأفريقية فى الولايات المتحدة الأمريكية ونظرة المجتمع الأمريكي لهذه الجماعات من السود.

ثم ينتقل الكتاب إلى مرحلة الشباب وكيف ساعده تكوينه الجسدى فى ممارسة هذه الرياضة التى تحتاج للقوة الجسدية، ويركز على شخصية هذا البطل وطريقة كلامه وقدرته على التأثير على الآخرين.





