إدراج اسم إحسان عبد القدوس ضمن مشروع حكاية شارع.. لمحة من حياته

MENAFN - Youm7) أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، اسمالكاتب والأديب إحسان عبد القدو ، فى مشروع "حكاية شارع"، وذلك تخليدًا لذكراه عبر الأجيال المتلاحقة، حيث تم وضع لافتة فى منطقة مصر الجديدة.

ولد إحسان محمد عبد القدوس في يناير 1919م، قبل أن يسافر والده إلى إيطاليا لدراسة فن التمثيل، ألحقه أبوه بكتاب العباسية، ثم التحق بمدرسة السلحدار في باب الفتوح، ليكون في رعاية محمد عبد الوهاب مدرس الموسيقى وصديق والده محمد عبد القدوس.

وبعدها التحق بمدرسة خليل أغا (1927-1931)، ثم بمدرسة فؤاد الأول، حيث حصل على التوجيهية (الثانوية) عام 1938م. ثم التحق بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول، وحصل على الليسانس في عام 1942.



عقب تخرجه من كلية الحقوق حاول العمل بالمحاماة، ولكنه فشل في ذلك، ثم اتجه للعمل في مجال الصحافة، فكتب مقالاً ضد السفير البريطاني بعنوان "هذا الرجل يجب أن يذهب"، وكان رئيس الوزراء آنذاك محمود فهمي النقراشي، فقبض على إحسان وأودع سجن الجانب، وشهد مكتب وكيل النيابة مناقشة حامية بين الأمروز اليوسف والابن إحسان كل منهما يريد أن يتحمل مسئولية المقال.

واختير كاتبًا متفرغًا بجريدة الأهرام خلال الفترة (1974-1975م)، ثم رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام من مارس 1975 حتى مارس 1976م، وبعدها أصبح كاتبًا متفرغًا بالأهرام حتى وفاته في يناير 1990م.





لقد كتب إحسان عبد القدوس أكثر من ستمائة رواية وقصة، قدمت السينما المصرية عدداً كبيراً منها حيث تحولت 49 رواية إلى أفلام، و5 روايات إلى نصوص مسرحية، و9 روايات أصبحت مسلسلات إذاعية، و10 روايات أخرى تحولت إلى مسلسلات تليفزيونية، إضافة إلى أن 65 من رواياته ترجمت إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأوكرانية والصينية.





ومن رواياته "لن أعيش في جلباب أبي، يا عزيزي كلنا لصوص، وغابت الشمس ولم يظهر القمر، الحياة فوق الضباب، في بتنا رجل، وتوجت مسيرتها بالعديد من التكريمات والجوائز فمنحه

الرئيس جمال عبد الناصروسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، كما حاز على جائزة الدولة التقديرية في الآداب.