ذكرى ميلاد صاحب نوبل.. كيف كان يحتفل نجيب محفوظ بيوم مولده؟

MENAFN - Youm7) تمر اليوم الذكرى الـ 112 على ميلاد الروائى العالمى نجيب محفوظ ، الكاتب العربى الوحيد الحاصل على جائزة نوبل في الأدب، إذ حصل عليها في عام 1988،نظرًا لأنه أثرى الكتابة العربية طيلة خمسين عاما بلا انقطاع، حسب ما جاء في حيثيات فوزه، ومع حلول ذكرى ميلاده، ما هي طقوس الروائى العالمى في يوم مولده؟.







ولد الكاتب العالمى نجيب محفوظ في مثل هذا اليوم 11 ديسمبر من عام 1911م، بحى الجمالية بالقاهرة، لأب موظف وأمٍّ ربة منزل، تخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة قسم الفلسفة، وقد أقدم على الحصول على الماجستير في الفلسفة الإسلامية، ولكن لم يستطع الانتهاء منها لتوغله في البحث الأدبي، فآثر أن يتفرغ للأدب، فجاءت أعماله روائية حيلة فلسفية.

أما عن احتفال الروائى العالمى نجيب محفوظ بعيد ميلاده فقالت ابنته أم كلثوم، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن والدها كان لا يحب الاحتفال بعيد ميلاده، نظرًا لعدم اعترافه بما يسمى الاحتفال بيوم الميلاد، فكان هذا اليوم في حياته مثل أي يوم عادى، لا يخصص له طقوس بعينها، إذ كان يفعل ما يفعله يومًا، يقرأ الصحف في الصباح الباكر في مكتبه الذى اعتاد الجلوس به وقتا طويلا للتأمل والقراءة والكتابة.

وتابعت أم كلثوم نجيب محفوظ، ثم كعادته يخرج من المنزل ليذهب

للجلوس على القهوة للجلوس والتحدث مع الأصدقاء، بخلاف الشباب الذين كانوا يحرصون على الالتقاء معه لعرض ما كتبوه عليه، فكان يهتك كثيرًا بقراءة وتوجيه هؤلاء الشباب، كما كان يخرج لحضور ندوة في مكان ما.







بدأ "نجيب محفوظ" رحلته فى عالم الأدب من بوابة القصة القصيرة، ونشر أولى قصصه فى مجلة الرسالة عام 1936، وكانت روايته الأولى "عبث الأقدار" التى نشرت عام 1939، ثم أتبعها بروايات: "كفاح طيبة" و"رادوبيس"، فتتناول فى تلك الثلاثية رؤيته التاريخية.

من التاريخ إلى الواقعية تحول أدب نجيب محفوظ، حيث بدأ التركيز على الأدب الواقعي في عام 1945

بروايات: "القاهرة الجديدة" و"خان الخليلي" و"زقاق المدق"، ثم جنح للروايات الرمزية كما في رواياته: "الشحاذ" و"الباقي من الزمن ساعة"، و"أولاد حارتنا"، والأخيرة كانت سببًا في جِدال طويل أدى إلى محاولة اغتياله بسبب تأويلات دينية للرواية لم تعجب المحافظين، حتى إنه قد تَمَّ منعها من النشر لفترة طويلة.







وقد تحول الروائي والكاتب "نجيب محفوظ" أثناء رحلته الأدبية الطويلة في رصد الحياة عامة، ملامح الحياة داخل القاهرة خاصة، إلى ملمح ثابت في تاريخ الرواية العربية وتاريخ مصر الحديث، ولينتقل محفوظ خلال تلك الرحلة الطويلة من القصص والروايات ذات الطابع الفرعوني، والتاريخي، ورصد الأقدار، ومفارقات الحياة وعبثها وغموضها المبهم بطريقة أقرب للتساؤلات الفلسفية والتأملية في قالب قصصي؛ كما في: مصر القديمة (1932) همس الجنون (1938) رادوبيس (1943) كفاح طيبة (1944)، التى لفتت أنظار العالم إليه حتى حاز جائزة نوبل عام 1988.









