نبيل فهمى من اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا: دور القوة الناعمة فى دعم فلسطين أساسى

MENAFN - Youm7) استضاف اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية برئاسة الأمين العام الكاتب السياسي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية، محاضرةً لوزير الخارجية السابق السفير نبيل فهمى، بعنوان "الحرب والسلام في الشرق الأوسط 2024".. انعقدت بقاعة "نجيب محفوظ" بجاردن سيتي.

وقال "المسلماني" في تقديم ضيف الاتحاد: إن اتحاد كتاب أفريقيا وآسيا تأسس عام 1958، كجناح فكري لمنظمة تضامن الشعوب الأفريقية - الآسيوية، والتي هى بدورها ظهير فكري ومجتمعي لحركة عدم الانحياز.

السفير نبيل فهمى والكاتب السياسى أحمد المسلمانى





وفي عام 2013 في اجتماع اتحاد الكتاب في فيتنام تم ضم خمس دول في أمريكا اللاتينية، ليصبح إجمالي الدول أعضاء الاتحاد (42) دولة، منها: روسيا والصين والهند ومعظم الدول العربية.

وأشاد "المسلماني" بدور السفير نبيل فهمي في الحياة الدبلوماسية والثقافية في مصر، كما أشاد بكتابه "في قلب الأحداث" الذي يمثل مذكرات نبيل فهمي في مراحل عمله المختلفة، مرورًا بمكتب الاتصال برئاسة الجمهورية، إلى عمله سفيرًا في اليابان والولايات المتحدة، وتوليه منصب العميد المؤسس لكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وفي محاضرته التي حضرها عدد من الكتاب والأكاديميين والمثقفين من مصر وليبيا واليمن تحدث السفير نبيل فهمي عن مركز مصر المهم في أفريقيا، وعدم إمكانية فصل الموقع عن الوضع الإقليمي والدولي.

وبشأن الحرب الروسية الأوكرانية قال السفير نبيل فهمى: إن مصر تجمعها علاقات قوية بالطرفين، لذلك كان لا بد لنا أن نحافظ على دور متوازن، ودعم تسوية النزاع بالطرق السلمية.

وحول تطورات النظام الدولي والمنافسة الصينية الأمريكية أوضح السفير نبيل فهمى، أن العلاقة بين بكين وواشنطن تفتقر إلى الحوار المتوازن، ومساحة التوتر بين القوى الكبرى كبيرة، ولها أثرها السلبي على النظام العالمي.

ثم تطرق وزير خارجية مصر السابق إلى أهم أحداث العالم اليوم وهو العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وإلحاق الدمار الكامل بقطاع غزة، حيث اتهم إسرائيل بتجاوز كل القوانين وارتكاب كل الجرائم المحظورة في القانون الدولي، قائلا: إن مصر دعمت سياسيًا وإنسانيًا فلسطين بأقصى ما تستطيع، وأن الشارع المصرى بأكمله يحاول تقديم المساعدات بكل الطرق، حتى لو كانت إمكانات المتبرعين بسيطة.

وانتقد المحاضر المجتمع الدولى الذى اتسم بالإهمال والتراخى في التعامل مع الحق الفلسطيني، وهو ما ساعد إسرائيل في الاستمرار في العجرفة وعدم الاكتراث بالقانون الدولي، وإحساسها بإمكانية عمل أي شىء دون محاسبة أو عقاب، خاصة أن الغرب غير جاد، كما أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يعمل على حق القضية الفلسطينية.

لفت السفير نبيل فهمي الانتباه إلى أهمية استثمار القوة الناعمة، ووجود الثقافة والفكر والفن، إلى جوار المسار السياسي، فلا بد أن يكون الصوت الثقافي حاضرًا بالتوازي مع الصوت السياسي.