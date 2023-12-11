محاكمة لويس ملك فرنسا بتهمة الخيانة.. كواليس معاقبته بالإعدام

MENAFN - Youm7) محاكمة استمرت لمدة شهر، جراء اتهام الملك الفرنسي لويس السادس عشر بالخيانة، إذ بدأت الإجراءات الرسمية لمحاسبة الملك في مثل هذا اليوم 11 ديسمبر من عام 1792م، أمام أعضاء المؤتمر الوطنى جميعا، وصدر الحكم بها إعدام الملك على يد الثوار الفرنسيين باستخدام المقصلة.







الملك لويس السادس عشر "23 أغسطس 1754 - 21 يناير 1793" آخر ملوك فرنسا قبل الثورة الفرنسية، فى عهده قامت الثورة الفرنسية، تزوج من مارى انطوانيت وهو فى عمر الخامسة عشر، وكانت هي تصغره بعام تقريبا، وأنجب منها لويس السابع عشر الذى مات صغيرا.

وحسب دراسة بعنوان "الثورة الفرنسية الأولى: 1789-1799"، أعدها الباحث حسن عمران، إن الأسباب التى دفعت إلى قيام الثورة والإطاحة بالملك لويس السادس عشر، وإعدامه هو وزوجته فيما بعد، بعدما عانت الخزينة الفرنسية خلال القرن الثامن عشر، نتيجة للحروب المتتالية التى خاضها ملوك البلاد، بداية من حملات لويس الرابع عشر، ختاما بلويس السادس عشر، حيث قام الأخير بتقديم كل الدعم المادى للثورة الأمريكية، ما ساهم فى إثقال وزيادة عناء الشعب الفرنسى، وخاصة الطبقة الثالثة "طبقة عامة الشعب الفرنسى الفقيرة"، بعدما قام الأخير بمغامرة غير محسوبة العواقب بحسب ما جاء بالدراسة، حين قام بتكريس خزينة الدولة المفلسة لدعم الثورة الأمريكية ضد الاحتلال البريطانى (1775-1784)، نكاية فى المملكة البريطانية، وليس تأييدًا للثورة الأمريكية، ويضيف الباحث إن من المفارقات التاريخية أن الثورة الأمريكية كانت سببا فى صعود النفس الثورى فى العالم، وتحديدًا فرنسا، فكان لويس تمامًا كمن حفر قبره بيده.







بدأت محاكمة الملك في 11 ديسمبر سنة 1792 أمام أعضاء المؤتمر الوطني جميعا، وبدأ التصويت على إدانة الملك في 15 يناير سنة 1793، فصوت 683 - بمن فيهم ابن عم الملك فيليب دورليان من بين 749 نائبا على إدانة لويس، وتم تنفيذ الحكم فى 21 يناير 1793.





وينسب إليه عدد من الباحثين مقوله يذكر أنه

آخر كلمات نطق بها الملك الفرنسى لويس السادس عشر، فى مكان إعدامه في ميدان الثورة - ميدان الكونكورد - وقبل أن تهوى عليه المقصلة حاول لويس أن يتحدث إلى الجموع فقال: "أيها الفرنسيون، إنني أموت بريئا.. إنني أقول ذلك وأنا على سقالة المقصلة وسأمثل قريبا أمام الرب.. إنني أعذر أعدائي".