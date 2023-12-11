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الذكاء الاصطناعى يمكنه العمل مثل الأطباء فى تحليل الأشعة السينية

12/11/2023 2:50:07 PM
(MENAFN- Youm7) قال العلماء إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يوفر أداء مثل الأطباء في تحليل الأشعة السينية، فإن الاختبارات التى تستخدم برامج الذكاء الاصطناعي على ملايين عمليات الفحص القديمة، شخصت الحالات بدقة على الأقل مثل أطباء الأشعة بنسبة 94% من الوقت.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشير الدراسة المشتركة التي أجرتها جامعة وارويك وكلية كينجز كوليدج في لندن إلى أنها قد تكون جيدة في تجنب الخطأ البشري عند فحص نتائج المرضى.



يستطيع برنامج الذكاء الاصطناعي، الذي يمكنه مسح الأشعة السينية بمجرد التقاطها، فهم مدى خطورة كل حالة والإبلاغ عن الحالات الأكثر إلحاحًا على الفور، واقترح باحثو الدراسة أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعى لفحص الأشعة السينية، مما يوفر الوقت للأطباء المشغولين للتركيز على المرضى الأكثر خطورة والمساعدة في التعامل مع النقص المزمن في موظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية.



وجدت دراسة حديثة أجرتها الكلية الملكية لأخصائيي الأشعة، أن نقص الموظفين المتخصصين يؤدي إلى فترات انتظار أطول وتأخير في العلاج في جميع مراكز علاج السرطان في المملكة المتحدة.



أجرى الباحثون أولاً تغذية لنموذج الذكاء الاصطناعي، المسمى X-Raydar، بما يقرب من ثلاثة ملايين فحص تاريخي للصدر من 1.5 مليون مريض ثم علموه التحقق من 37 حالة محتملة.



وقد تبين أن البرنامج بنفس الدقة أو أكثر دقة من تحليل الطبيب أحيانا بالنسبة لـ 35 حالة من أصل 37، وقال الدكتور جيوفاني مونتانا، أستاذ علوم البيانات في جامعة وارويك والباحث الرئيسي: "تم تدريب هذا البرنامج على ملايين الأشعة السينية وهو دقيق للغاية.



وأضاف الباحث الرئيسى، "أنه يزيل عناصر الخطأ البشري الذي لا مفر منه، والتحيز.. إذا تمت إحالة مريض لإجراء أشعة سينية يعاني من مشكلة في القلب، فسيركز الأطباء حتمًا على القلب بدلاً من الرئتين"، موضحا "هذا أمر مفهوم تمامًا ولكنه ينطوي على خطر حدوث مشكلات لم يتم اكتشافها في مجالات أخرى، وهنا هذا الذكاء الاصطناعي يزيل هذا التحيز البشرى".












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