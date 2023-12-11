الولايات المتحدة تستعد للتحقيق فى استثمار مايكروسوفت فى Openai وchatgpt

MENAFN - Youm7) بعد إعلان هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة (CMA) عن مراجعة أولية لاستثمار مايكروسوفت في OpenAI، أفادت التقارير أن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) تقوم الآن أيضًا بفحص الصفقة بحثًا عن انتهاكات محتملة لمكافحة الاحتكار.وتشير هذه الخطوة إلى المخاوف المتزايدة بشأن احتمال أن تؤدي الشراكة إلى خنق المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) سريع التطور، ووفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج، يعد هذا حاليًا مجرد "تحقيق أولي" في استثمار مايكروسوفت البالغ 13 مليار دولار في OpenAI، ولم يتم إجراء أي تحقيق حتى الآن ولكن لجنة التجارة الفيدرالية "تحلل الوضع وتقيم خياراتها".وليس من الواضح ما إذا كانت لجنة التجارة الفيدرالية قد وجدت شيئًا للتحقيق في الصفقة، ومع ذلك، فإن العقبة التي قد تواجهها هي أن OpenAI هي منظمة غير ربحية، وفي الولايات المتحدة، لا يُطلب من الشركات غير التجارية قانونًا الإبلاغ عن مثل هذه المعاملات.لماذا تتطلع المملكة المتحدة إلى صفقة Microsoft-OpenAI

ووفقًا لهيئة المنافسة والأسواق (CMA)، فإنها ستتحقق مما إذا كان هناك "وضع اندماج" في الشراكة، وقالت هيئة أسواق المال، في بيان صحفي، إنها ستراجع ما إذا كانت شراكة مايكروسوفت مع OpenAI قد أدت إلى "الاستحواذ على السيطرة"، مما يؤدي إلى وجود تأثير مادي لأحد الطرفين على الطرف الآخر.

ونُقل عن هيئة أسواق المال قولها: "لقد حدث مؤخرًا عدد من التطورات في إدارة OpenAI، بعضها يتعلق بشركة Microsoft"، وأضافت الهيئة التنظيمية: "في ضوء هذه التطورات، تصدر هيئة أسواق المال الآن ITC لتحديد ما إذا كانت شراكة Microsoft / OpenAI، بما في ذلك التطورات الأخيرة، قد أدت إلى وضع اندماج ذي صلة، وإذا كان الأمر كذلك، التأثير المحتمل على المنافسة".يمكن أن يكون لنتائج التحقيق آثار واسعة النطاق على مستقبل الذكاء الاصطناعي، وإذا وجدت الوكالة التي يوجد مقرها في المملكة المتحدة - أو الوكالة التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة لاحقًا - أن الصفقة تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار، فقد تفرض قيودًا على استثمارات مايكروسوفت أو حتى تجبر الشركات على تفكيك الشراكة. وبغض النظر عن النتيجة، فمن المرجح أن تشكل التحقيقات سابقة للتدقيق المستقبلي في صفقات مماثلة في مجال الذكاء الاصطناعي.