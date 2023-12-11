طرح التحديث التجريبى 121 لمتصفح جوجل كروم.. كل ما تحتاج معرفته

MENAFN - Youm7) أدت دورة الإصدار السريع لـ Google Chrome إلى طرح نسخة Chrome 121 في القناة التجريبية، بالتزامن مع النشر الواسع لنسخة Chrome 120 في الإصدارات الثابتة، حيث يوفر هذا التحديث مجموعة من الميزات الجديرة بالملاحظة ويضع الأساس لدمج قدرات الذكاء الاصطناعي (AI) في تجربة التصفح على كل من منصات سطح المكتب والأجهزة المحمولة، وإليك كل ما هو جديد مع تحديث Chrome 121 التجريبي. ميزات إبداعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي

الميزة البارزة في Chrome 121 هي تقديم ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية، وستتاح للمستخدمين قريبًا فرصة تجربة تنظيم علامات التبويب المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومولد نص يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى "ساعدني في الكتابة"، وميزة تتيح إنشاء سمات باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وسيتم الوصول إلى هذه التجارب من خلال صفحة إعدادات جديدة، مما يشير إلى طرح مرحلي مشابه للمادة التي تعيد تصميمها لأجهزة الكمبيوتر المكتبية. تكامل أفضل لمديري كلمات المرور التابعة لجهات خارجية يعالج Chrome 121 مخاوف التوافق للمستخدمين الذين يستخدمون مديري كلمات مرور تابعين لجهات خارجية على Android، ويتعارض نظام الملء التلقائي للمتصفح أحيانًا مع مديري كلمات المرور الخارجية، وللتخفيف من ذلك، يقدم Chrome 121 خيارًا لتعطيل نظام الملء التلقائي في Chrome، مما قد يؤدي إلى تحسين التوافق والوظائف. تحسين إدارة الذاكرة بالنسبة للمستخدمين ذوي ذاكرة الوصول العشوائي المحدودة، أثبت برنامج توفير الذاكرة في Chrome أنه لا يقدر بثمن. مع Chrome 121، تقوم Google بتجربة نموذج احتمالي متقدم لجعل النظام أكثر ذكاءً، ويهدف هذا النموذج إلى تحسين استخدام الذاكرة من خلال تحديد وتعليق علامات التبويب التي من غير المرجح أن يعيد المستخدمون زيارتها قريبًا. تغييرات أخرى يختبر المتصفح ميزة تطالب المستخدمين بفتح نافذة منبثقة تسألهم عما إذا كانوا يرغبون في استعادة تطبيقات الويب من أجهزتهم السابقة. تشير هذه الميزة إلى نية Google لتبسيط عملية استعادة تطبيقات الويب في الإصدارات المستقبلية.فيما يتعلق بالتصميم، يقدم Chrome 121 عناصر تبديل Material Design 3 في إعداداته على Android. يتضمن التصميم المحدث أدوات تبديل أكثر جرأة وملونة، مما يعزز المظهر البصري وسهولة تفاعلات واجهة المستخدم.