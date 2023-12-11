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رئيس Spotify يكشف السبب الرئيسي وراء تسريح 1500 موظف

12/11/2023 2:50:06 PM
(MENAFN- Youm7) في ضربة قوية لقوتها العاملة قبل العطلة، أعلنت Spotify في 4 ديسمبر أنها ستقوم بتسريح ما يقرب من 1500 موظف، يمثلون 17٪ من قوتها العاملة العالمية، ويمثل هذا الجولة الثالثة من تخفيضات الوظائف لعملاق بث الموسيقى في عام 2023، بعد تسريح 600 موظف في يناير و200 في يونيو.



والآن، أفاد Business Insider أن الرئيس التنفيذي لشركة Spotify، دانييل إيك، أرسل مذكرة إلى بقية الموظفين يشرح فيها السبب الرئيسي الوحيد، وفي المذكرة، وفقًا لتقرير صادر عن موقع Business Insider، قال إيك إنه على الرغم من ارتفاع الإنتاجية، إلا أن الكفاءة لم تكن كذلك.



وقال "بمعظم المقاييس، كنا أكثر إنتاجية ولكن أقل كفاءة، نحن بحاجة إلى أن نكون على حد سواء، وقال إيك في المذكرة: "بينما قمنا ببعض العمل للتخفيف من هذا التحدي ونصبح أكثر كفاءة في عام 2023، لا يزال أمامنا طريق لنقطعه قبل أن نصبح منتجين وفعالين".



وقال الرئيس التنفيذي لشركة Spotify إن الشركة لديها العديد من الموظفين الذين لم يساهموا بشكل كافٍ، وكتب في المذكرة: "اليوم، لا يزال لدينا الكثير من الأشخاص الذين يكرسون جهودهم لدعم العمل وحتى القيام بعمل حول العمل بدلاً من المساهمة في الفرص ذات التأثير الحقيقي"، وبمعنى آخر، كان السبب الرئيسي هو أن الموظفين لم يضيفوا قيمة للشركة ولا يقومون بعمل ذي معنى.



وكان لدى إيك كلمتان لبقية الموظفين: واسعو الحيلة بلا هوادة، "يحتاج المزيد من الأشخاص إلى التركيز على تقديم الخدمات لأصحاب المصلحة الرئيسيين لدينا - المبدعين والمستهلكين. وبكلمتين، علينا أن نصبح واسعي الحيلة بلا هوادة.



وسيغادر المدير المالي لشركة Spotify Paul Vogel الشركة أيضًا، وعند رحيل المدير المالي لشركته، قال إيك إن Spotify كانت تبحث عن مدير مالي يتمتع بمزيج مختلف من الخبرات. وقال في بيان: "بمرور الوقت، توصلنا إلى نتيجة مفادها أن سبوتيفاي تدخل مرحلة جديدة وتحتاج إلى مدير مالي يتمتع بمزيج مختلف من الخبرات".














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