استمرار توافد الناخبين بلجنة مدرسة طه حسين الابتدائية ببولاق الدكرور.. صور

شهدت اللجان الانتخابية استمرار توافد الناخبين بمدرسة طه حسين ببولاق الدكرور قبل إغلاق اللجان، وكان الإقبال كثيفا من السيدات والشباب وكبار السن، الذين حرصوا على المشاركة فى التصويت داخل اللجان، فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية 2024.





عملت محافظة الجيزة على توفير كل الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية للجان الانتخابات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث خصصت المحافظة 26 مركزًا انتخابيًا و65 لجنة فرعية فى حى بولاق الدكرور، لاستقبال 639 ألفا و707 ناخبين مقيدين بالجداول الانتخابية بالحى للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.







وانطلقت عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابى وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتى من المقرر بدءها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.





تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمنى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجارى، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.





وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتى يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.





ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمنى لإجراءات الانتخابات الرئاسية.





وتشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة





ويحق لنحو 67 مليون مصرى فوق سن 18 عاما التصويت من إجمالى عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة، وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات.



