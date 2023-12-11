بنك البركة الإسلامي يعلن عن الفائز بجائزة البركات الشهرية الكبرى بقيمة 100 ألف دينار لشهر نوفمبر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ - 19:07

أعلن بنك البركة الإسلامي، إحدى المؤسسات المالية البحرينية الرائدة في مجال المصرفية الإسلامية، وذلك عبر البث المباشر من خلال منصة الإنستقرام التابعة للبنك عن فوز السيدة فاطمة حميد بالجائزة الشهرية الكبرى بقيمة 100,000 دينار بحريني، وذلك ضمن سحوبات شهر نوفمبر لحساب البركات الاستثماري. وقد تم إجراء السحب بحضور مسؤولين من البنك، بالإضافة إلى المدققين الداخليين والخارجيين وتحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة.

ومع اقتراب نهاية العام، تتاح لعملاء البنك فرصة الفوز بجائزة كبرى واحدة متبقية قيمتها 100,000 دينار بحريني. سيتم إجراء السحب على هذه الجائزة الكبرى في نهاية عام 2023، مما يضيف مستوى إضافي من الترقب والإثارة. بالإضافة إلى الجائزة الكبرى، تشمل حملة حساب البركات للاستثمار أيضًا جوائز نقدية أسبوعية. ستحصل ثمانية فائزين محظوظين على جائزة نقدية قدرها 500 دينار بحريني أسبوعيًا، مما يتيح لهم فرصة لزيادة مدخراتهم أو الاستثمار في أهدافهم المالية المستقبلية.

وبهذه المناسبة، أعرب علي الدرزي، القائم بأعمال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الإسلامي البركة، عن امتنانه العميق لجميع العملاء المحترمين الذين وضعوا ثقتهم في حساب البركات الاستثماري، وأكد قائلاً: "باقتراب نهاية عام 2023، وبوجود جائزة كبرى واحدة متبقية قيمتها 100,000 دينار بحريني لحساب البركات، نود أن نعبر عن امتناننا الصادق لعملائنا الكرام ونهنئ الفائزين في السحوبات التي أجريت طوال العام ونشاركهم فرحتهم بنجاحهم كفائزين في سحوبات البركات. إن ثقتكم فينا كانت وماتزال الدافع الحقيقي وراء التزامنا بتقديم حلول مالية مبتكرة وفرص مكافأة مجزية".

باستطاعة الأفراد من جميع الجنسيات الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما من فتح حساب البركات الاستثماري من بنك البركة الإسلامي، وأيضًا لمن هم دون 18 عامًا من قبل ذويهم أو ممثليهم القانونيين. وكذلك باستطاعة المؤسسات والشركات من فتح حساب البركات الخاص بهم وبإيداع مبلغ وقدره 50 دينار بحريني أو ما يُعادل 135 دولار أمريكي بصفته حدًا أدنى.