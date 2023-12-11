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تمديد فترات العمل بمراكز صحية في الخبر

12/11/2023 2:49:23 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن تجمع الشرقية الصحي تمديد ساعات العمل في عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية في شبكة الخبر الصحية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة لمشروع تنفيذ خطة ((الدوام الممتد)) في مراكز الرعاية الأولية؛ لتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمة.
وشملت المراكز كلًا من: مركز صحي الحزام الذهبي، ومركز صحي ابن حيّان، ومركز صحي الخزامى، ومركز صحي الدانة، حيث ستكون ساعات العمل من الـ8 صباحا حتى الـ9 مساء من الأحد حتى الخميس عن طريق المواعيد المجدولة في تطبيق ((صحتي)).
ويسعى المشروع إلى تحسين وتسهيل وصول خدمات الرعاية الصحية، وزيادة تأثيرها المباشر على جودة التحول الصحي، تحقيقًا لرؤية المملكة 2023.

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