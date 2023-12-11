اختتام ابتكر في الصحة وإعلان الفائزين

(MENAFN
- Al Watan) اختتمت فعالية هاكاثون ((ابتكر في الصحة))، التي أقيمت في مدينة الرياض برعاية وزير الصحة فهد الجلاجل، الذي يهدف إلى إيجاد حلول حلول مبتكرة في مجال الصحة الوقائية، لتطوير الخدمات الصحية، وتعزيز إسهامه في بناء مجتمع مبتكر وفعال ومهيأ لفرص الاستثمار في هذه الابتكارات.
وأحرز فريق ((تعافيت)) المركز الأول عن مشروعه في تحدي إدارة النفايات الطبية، ونال جائزة مالية قدرها 50 ألف ريال، بينما حل فريق ((سمارت بي)) في المركز الثاني عن مشروعه حول تحدي مساعدة المجتمع في تبني أسلوب حياة صحي للحد من الأمراض، ونال 35 ألف ريال، وحصل فريق ((حريص)) المركز الثالث عن مشروعه في تحدي رفع الوعي بأهمية الفحوص الاستكشافية، وحصل على جائزة قدرها 25 ألف ريال.
وخلال كلمة وزير الصحة في الحفل، أشاد بالمستوى العالي للمشاركات، مؤكدا أهمية هذه المبادرات في دفع عجلة التقدم في مجال الصحة. كما أعرب عن فخره بالمواهب الشابة التي أظهرت قدرة استثنائية على الابتكار والتفكير الإبداعي.
كما أكد أهمية البحث والتطوير والابتكار في صحة الانسان، لافتا إلى أنه من المتوقع زيادة الصرف على التطوير والابتكار إلى 2.5% من الناتج المحلي، أي ما يقارب ثلث ميزانية الصحة، لتعزيز البحث والتطوير والابتكار.
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