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اختتام ابتكر في الصحة وإعلان الفائزين

12/11/2023 2:49:23 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتمت فعالية هاكاثون ((ابتكر في الصحة))، التي أقيمت في مدينة الرياض برعاية وزير الصحة فهد الجلاجل، الذي يهدف إلى إيجاد حلول حلول مبتكرة في مجال الصحة الوقائية، لتطوير الخدمات الصحية، وتعزيز إسهامه في بناء مجتمع مبتكر وفعال ومهيأ لفرص الاستثمار في هذه الابتكارات.
وأحرز فريق ((تعافيت)) المركز الأول عن مشروعه في تحدي إدارة النفايات الطبية، ونال جائزة مالية قدرها 50 ألف ريال، بينما حل فريق ((سمارت بي)) في المركز الثاني عن مشروعه حول تحدي مساعدة المجتمع في تبني أسلوب حياة صحي للحد من الأمراض، ونال 35 ألف ريال، وحصل فريق ((حريص)) المركز الثالث عن مشروعه في تحدي رفع الوعي بأهمية الفحوص الاستكشافية، وحصل على جائزة قدرها 25 ألف ريال.
وخلال كلمة وزير الصحة في الحفل، أشاد بالمستوى العالي للمشاركات، مؤكدا أهمية هذه المبادرات في دفع عجلة التقدم في مجال الصحة. كما أعرب عن فخره بالمواهب الشابة التي أظهرت قدرة استثنائية على الابتكار والتفكير الإبداعي.
كما أكد أهمية البحث والتطوير والابتكار في صحة الانسان، لافتا إلى أنه من المتوقع زيادة الصرف على التطوير والابتكار إلى 2.5% من الناتج المحلي، أي ما يقارب ثلث ميزانية الصحة، لتعزيز البحث والتطوير والابتكار.

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