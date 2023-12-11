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145 ألف مطبوعة إرشادية للمعتمرين

12/11/2023 2:49:23 PM
(MENAFN- Al Watan) وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، منذ بدء موسم العمرة للعام الحالي 145.241 نسخة من المطبوعات التوعوية والإرشادية على ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار، وذلك في مساجد الحلّ ومصليات الفنادق في المنطقة المركزية، تتضمن كتبا في تعليم مناسك العمرة، والكتب الإرشادية بلغات عالمية.
كما تم تشغيل المكتبات الإلكترونية في مصليات الفنادق في المنطقة المركزية، التي تضم آلافا من الكتب الدينية والتوعوية، وتتيح تحميل نسخ المطبوعات من خلال قراءة الباركود عبر أجهزة الجوال؛ تسهيلا على ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وتهدف هذه الجهود الدعوية التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية إلى نشر الوعي الشرعي بين المعتمرين، بالإضافة إلى إرشادهم لأداء نسكهم على الوجه الصحيح، وإفادتهم في أمور دينهم عامة، تحقيقا لرسالة الوزارة السامية في خدمة الدعوة إلى الله وفق توجيهات القيادة الرشيدة بالعناية بضيوف الرحمن، وتقديم الخدمات الإرشادية لهم، بما يسهل عليهم أداء النسك وفق ما جاء في الكتاب والسنة.

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