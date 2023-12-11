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أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة

12/11/2023 2:49:23 PM
(MENAFN- Al Watan) أشارت التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة - جدة - رابغ - الكامل - خليص - بحرة - الجموم) من الثلاثاء إلى الاربعاء، بينما أهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام، ودعت الإدارة العامة للمرور إلى التأكد من سلامة المركبة قبل القيادة تحت الأجواء الماطرة.
وأوضحت المرور، عبر حسابها على منصة ((إكس))، أن مستوى الخطر يرتفع مع القيادة تحت الأجواء الماطرة، داعية إلى القيادة بحذر خلال هذه الأجواء.
بينما كشف المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة الكبرى والصغرى في بعض مدن المملكة، حيث سجّلت مكة المكرّمة وجدة وجازان أعلى درجة حرارة (33 ْمئوية)، بينما سجّلت السودة 5 درجات فقط.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم في القنفذة 32 درجة، وينبع 31 ْمئوية، والمدينة المنورة والأحساء 30 ْمئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ5 درجات، وأبها 7 درجات، والباحة ونجران وطريف والقريات بـ8 ْمئوية، وكل من: الرياض وعرعر ووادي الدواسر والمجمعة بـ10 درجات. وسجّلت مكة المكرمة وعرعر وسكاكا وينبع والسودة وطريف والقريات أعلى نسبة رطوبة (90% و95%).

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