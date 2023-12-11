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تشجيع السياحة البيئية المستدامة

12/11/2023 2:49:23 PM
(MENAFN- Al Watan) تدشن هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، اليوم، النسخة الثانية من موسم العرمة للسياحة البيئية في محمية الملك خالد الملكية، الهادف إلى تشجيع نمط السياحة البيئية المستدامة، ورفع مستوى الوعي البيئي بأهمية المحافظة على الثروات الطبيعية، إلى جانب تنمية المجتمع المحلي وتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في السياحة البيئية بصفته رافدًا من الروافد الاقتصادية للمملكة.
ويأتي التدشين ضمن جهود الهيئة لإيجاد آليات وإجراءات مبتكرة لتنمية أنشطة السياحة البيئية وتمكين القطاع الخاص من تقديم تجارب واعدة مستوحاة من ثراء البيئة المحلية والأصالة الوطنية، حيث استحدثت الهيئة آلية ((المكافئ البيئي)) التي من شأنها تعويض البيئة ودعمها من خلال ما يقدمه المشغلون من مبادرات للتنمية البيئية مثل زراعة الأشجار والتوعية البيئية.
وجاءت تسمية الموسم السياحي ((موسم العرمة)) تجسيداً لمعلم سلسلة جبال العرمة وما يتخلله من ثروات فطرية ونباتية وإرث ثقافي وتاريخي عريق، حيث تمتد تلك السلسلة من أم الجماجـم شـمالاً إلى البيـاض جنوبـاً بطـول يصــل إلــى 700كيلــومتــر، وتحــد هــذه الجبــال مدينة الرياض مــن الناحيــة الشرقية وبها أودية شهيرة مثل وادي العصل، والعتك، والشوكي والطيري.
ويعد الموسم الممتد حتى نهايـة أبريل مــن العام المقبل بالتزامن مع فصول الخريف والشتاء والربيع من كل سـنة حيـن تنخفـض درجـات الحـرارة، وتنشـط المواسم الممطرة وتنتعـش الأرض بالغطـاء النباتـي الجـاذب وتكثر الرحلات البرية والأنشطة الخارجية للأفراد والعائلات.
ويقضي زائر الموسم تجربة ممتعة وسط جمال الطبيعة الصحراوية، واكتشـاف تضاريس المكان من جبال وأودية وتمعّـن روعـة المشـهد الفلكي ليلًا وممارسة الأنشطة في الهواء الطلق والتنزه.

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