Tuesday, 12 December 2023 01:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ملتقى دولي للأمن والسلامة

12/11/2023 2:49:22 PM
(MENAFN- Al Watan) تنظم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والهيئة العليا للأمن الصناعي خلال الفترة من 17 إلى 18 ديسمبر 2023 ((الملتقى الدولي للأمن والسلامة)) بمقر الجامعة بالرياض، بمشاركة خبراء ومختصين من العاملين والمهتمين والممارسين في مجال الأمن والسلامة في المنشآت الحيوية في الدول العربية والمنظمات الدولية.
وأكد وكيل الجامعة للعلاقات الخارجية خالد الحرفش أهمية الملتقى الذي ينظم في إطار تلبية الجامعة الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب للاحتياجات الأمنية العربية؛ بهدف عرض أحدث المستجدات العلمية في الأمن والسلامة، وتعزيز العلاقات بين الخبراء والمهتمين في هذا المجال، إضافة إلى الاستفادة من التجارب والخبرات المحلية والدولية.
وأوضح أن الملتقى يعقد في إطار علاقات التعاون والشراكة مع الهيئة العليا للأمن الصناعي، حيث سبق للجانبين تدشين برنامج ((دبلوم الأمن الصناعي والمنشآت الحساسة)) لتزويد المنشآت بالكفاءات وتنمية الثقافة الوظيفية في المجال الأمني، وتأهيل قوى عاملة تتمتع بعقلية وحس أمني، وبناء السلوك والانضباط ومهارات التواصل، ودعم إستراتيجية المحتوى المحلي، إضافة إلى خفض تكاليف التدريب لدى المنشآت، وتأهيل المتدربين بالمهارات الفنية الأساسية في مجال الأمن الصناعي بأقسامه المختلفة ومنها الأمن، والسلامة، والحماية من الحريق وفق معايير عالمية في مجال الأمن الصناعي ومتطلبات سوق العمل.

MENAFN11122023000089011017ID1107574027

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث