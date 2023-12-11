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نقل القلايع لتحسين إنتاجية التمور

12/11/2023 2:49:22 PM
(MENAFN- Al Watan) عملية نقل النخيل أو ما يسمى ((القلايع)) أو ((النقايل)) تعني نقل البنات من الأمهات وهي صغار النخيل التي يتفرع من جذوع أمهاتها من عدة جهات، وبالطريقة الملائمة والآمنة، ويجب أن يراعى الوقت والمكان المناسبان لضمان نجاح عملية النقل وثبات صغارالنخيل ونموها بشكل جيد، وبهذا يتكاثر النخيل بعد نقله من الأمهات.
ويقول المزارع محمد سمحان آل منصور: يجب الحذر أثناء النقل وأن يجري النقل بطريقة آمنة وسلسة بحيث لا يتم جرح الأم أو إيذاء جذوعها، ومن ثم اختيار المكان المناسب والأرضية اللينة وزراعتها، بحيث تأخذ الجذور حريتها وتتفرع بكل سهولة وتثبت في الأرض، حيث تواجه صغار النخيل متاعب بالأماكن والأراضي الطينية الصلبة وتبدي مقاومة شديدة للثبات والعيش.
وأضاف آل منصور: تجري سقاية النقايل في فترة بين 7 و10 أيام متواصلة، ومن ثم سقايتها كل 3 إلى 4 أيام حتى لا تتعفن بالتربة، وخصوصاً جذوعها أو الجذور، إذ إن الماء إذا زاد على حده يتسبب في تعفن جذوع صغار النخيل أو ما تسمى ((القلايع)) أو ((بنات النخيل))، وعلى المزارع أن يقوم برفع التربة، بحيث لا يلامس الماء جذوع صغار النخيل.
واختتم آل منصور بأن الشيء الأهم ألا يقوم المزارع بعملية الزراعة في غير وقتها، فكل نوع من المحاصيل له وقت مناسب لعملية زراعته ونقله ويكون بداية من منتصف نوفمبر إلى منتصف ديسمبر، إذ يكون الجو مناسباً وبارداً، بينما لا يعد الوقت مناسبا بعد مطلع السنة الميلادية لزراعة النخيل ونقله، لأن الأجواء تكون باردة جداً، وهناك مرحلة ثانية ووقت مناسب آخر للزراعة ونقل صغار النخيل وهو منتصف فبراير حتى نهاية أبريل، ففي هذه الأثناء تبدأ الأجواء في الاعتدال، وهي الفترة الأفضل لدى أغلب المزارعين لعملية نقل النخيل.

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