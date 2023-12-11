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80 ألف فرصة وظيفية لخريجي التقني

12/11/2023 2:49:22 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن عدد الفرص الوظيفية التي قامت المؤسسة باستقطابها لخريجي وخريجات برامجها بلغ 80.890 فرصة وظيفية، وذلك بالتنسيق المباشر مع قطاع الأعمال، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن المؤسسة تعمل على تنفيذ عديد من البرامج والمبادرات بهدف إيجاد فرص عمل مناسبة تناسب تخصصات خريجي برامج التدريب التقني، ومن أبرزها مبادرة فرصة عمل لكل خريج، كما تعمل المؤسسة على تفعيل أدوار مكاتب التنسيق الوظيفي المنتشرة في مختلف الكليات والمعاهد، التي تقوم بتنفيذ برامج مشتركة مع قطاعات الأعمال، للإسهام في توظيف الخريجين.
وأشار العتيبي إلى أنه خلال فترة الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي وقّعت المؤسسة 110 مذكرات تفاهم مع عديد من الجهات الراغبة في توظيف خريجي برامج المؤسسة، إضافةً إلى إقامة 337 ملتقى ومعرض توظيف للخريجين بمختلف المناطق.
يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنفذ عديدا من البرامج طيلة العام في الكليات والمعاهد لتهيئة الخريجين لسوق العمل، وذلك بهدف تسهيل انخراطهم في بيئة العمل.

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