كريم توسع حملتها لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

-يمكن للعملاء في الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة

-استخدام تطبيق كريم للمساهمة في حملة إغاثة غزة من خلال تكية أم علي ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي.



-ستجري مطابقة تبرعات أعضاء كريم بلص في عمان ودبي.





توسّع شركة كريم - التطبيق متعدد الخدمات الرائد في المنطقة - حملتها لإغاثة غزة في الأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بعد أن تبرع الزملاء بأكثر من 540 ألف دولار لتقديم الإغاثة لسكان القطاع المتضررين في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.



ويمكن للعملاء في هذه الدول استخدام تطبيق كريم للمساهمة في حملة إغاثة غزة من خلال تكية أم علي في الأردن ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة العربية السعودية والهلال الأحمر الإماراتي، وستقوم شركة كريم بمطابقة تبرعات أعضاء كريم بلص في عمان ودبي.



وقال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة كريم: "تتمثل إحدى الركائز التي قامت عليها شركة كريم في تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي في مجتمعاتنا. لقد آلمنا بعمق ما شهدناه اليوم من معاناة وألم وفقدان للأرواح البريئة في غزة، ونحن نؤمن في كريم بأن لدينا مسؤولية كبيرة في تقديم شتى وسائل الدعم لمجتمعاتنا المنكوبة في هذه الاوقات الصعبة."



وأضاف شيخة: "خلال الشهر الماضي، ساهم الزملاء في شركة كريم بجمع أكثر من 540 ألف دولار لصالح جهود الإغاثة في غزة. وندعو اليوم عملاءنا إلى التبرع بسخاء للمجتمع الفلسطيني، الذي علمنا معنى وأهمية المقاومة والقوة والابتكار حتى في خضم الصعوبات."





وتضع كريم السعي إلى تحسين حياة الناس في المنطقة في صلب أهدافها، فقد ساهم الزملاء والعملاء لدى كريم في دعم العديد من البرامج التي تحقق أثرًا في المجتمع، بما في ذلك حملات الإغاثة الطارئة للاجئين في الأردن ولبنان، وبناء المنازل للمجتمعات المتضررة من الفيضانات في باكستان، وتعليم الأطفال ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية.

وفي عام 2021، أطلقت كريم ميزة جديدة تتيح للعملاء التبرع مباشرةً لدعم جهود برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في غزة والضفة الغربية من خلال التطبيق.



هذا وتمكّنت كريم في السنوات الثلاث الماضية وحدها من خلال جمع التبرعات والتمويل من خلال تحصيل أكثر من 4.2 مليون دولار لدعم المبادرات التنموية والإنسانية والتمكينية في مختلف الأسواق التي تعمل فيها الشركة.