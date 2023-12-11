هاتف هواوي يثبت تخلي الصين عن مورّدي الرقائق الأميركيين

يظهر هاتف "ميت 60 برو" (Mate 60 Pro) الذي أطلقته شركة "هواوي تكنولوجيز"، "تقدماً كبيراً" في التصميم والهندسة المحلية لرقائق ترددات الراديو في الصين، وفقاً لأحدث النتائج التي توصلت إليها شركة الأبحاث "تك إنسايت".



تشتمل الهواتف التي تصنعها "هواوي"، ومقرها في شنتشن، على رقائق ترددات الراديو التي تصنعها شركة "ماكسند ميكروإلكترونيكس" (Maxscend Microelectronics) ووحدات زيادة توليد الطاقة الكهربائية التي تصنعها شركة "بكين أو ميكرو إلمترونيكس" (Beijing OnMicro Electronics Co)، وهي المكونات الأكثر شيوعاً التي توفرها الشركتان الأميركيتان "سكاي ووركس سوليوشنز" (Skyworks Solutions) و"كورفو" (Qorvo)، على التوالي. الهندسة مصممة بما يتناسب مع "الصناعة الصينية"، وهي تشير إلى وجود تعاون في التصميم بين "هواوي" ومورديها، حسبما ذكرت "تك إنسايت" في منشور اليوم الاثنين.



الأهم من ذلك، أن التقدم والتطور في تصميم الرقائق يشيران إلى قدرة أجهزة "هواوي" على منافسة أفضل الشركات في العالم، حتى من دون الاستعانة بالشركات الأميركية الموردة.

,تتولى رقائق ترددات الراديو اتصال الهاتف الذكي بالمحطات الأساسية التي ترتبط بالإنترنت، وهي وظيفة أساسية لأي جهاز بحسب وكالة بلومبرغ.



كما أثار هاتف "ميت 60 برو" ضجة كبيرة عند ظهوره للمرة الأولى في أواخر أغسطس، باحتوائه على معالج 7 نانومتر، والذي أظهر قدرات الصين على تصنيع أشباه الموصلات المتطورة، على الرغم من العقوبات التجارية الأميركية الهادفة إلى منعها من ذلك.

وهذا يعني أن "هواوي" قادرة على إنتاج هواتف ذكية حديثة من دون الاستعانة برقائق شركة "كوالكوم"، فيما تُظهر تحقيقات جديدة الآن أنها تجد المزيد من الحلول البديلة عن الشركات الأميركية المصنعة للرقائق مثل "سكاي ووركس" و"كورفو".

وصممت شركة "هواوي" المعالج بدقة 7 نانومتر، وأنتجته شركة "سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ"، وهي شركة يقع مقرها في شنغهاي تخضع حالياً للتحقيق من قبل الجهات التنظيمية الأميركية.