الضمان: نتابع باهتمام شمول عمال المياومة في مياه اليرموك بأحكام القانون

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكدت المؤسسة العامة
للضمان الاجتماعي أنها تتابع باهتمام موضوع شمول عمَّال المياومة (الصيانة)
العاملين لدى شركة مياه اليرموك بالضمان الاجتماعي من تاريخ التحاقهم بالعمل لدى
الشركة.
وأضافت المؤسسة في بيان
صحفي، أن موظفي مديرية التفتيش في إدارة فرع ضمان إربد قاموا بزيارة المنشأة عدة
مرات ومنذ عدة أشهر، حيث إن أول زيارة كانت بتاريخ 26/3/2023 واجتمعوا مع نائب
المدير العام للشركة والمعنيين فيها وقاموا بطلب كشوفات تبين أسماء ورواتب وتواريخ
التحاق العاملين على نظام المياومة وأرسلوا عدة مخاطبات بهذا الخصوص.
وأكدت المؤسسة أن
الضمان الاجتماعي حق لكل إنسان، ومن واجب الدولة توفيره لمواطنيها في إطار من
التوازن بين الحقوق والالتزامات، مؤكدة أن التهرب من شمول أي عامل في الضمان أو ما
يسمى ظاهرة التهرب التأميني، لها آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر سلباً
على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونها تحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها
الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية الإنسان، وتقود إلى الإخلال بمبدأ العدالة
في الحقوق، وزيادة جيوب الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون
الحصول على رواتب تقاعدية أو تعرضهم للعجز دون الحصول على رواتب معلولية، أو
تعرضهم للوفاة دون تمكين ذويهم من الحصول على رواتب تصون كرامتهم وتوفر لهم معيشة
لائقة، إضافة إلى أن التهرب التأميني يؤدي إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على تحقيق
أهدافها في التنمية والحماية.
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