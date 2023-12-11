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الخرابشة: إمكانيات الأردن تجعله مركزا إقليميا لتصدير الهيدروجين

12/11/2023 2:47:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الدوحة- دعا وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الاثنين إلى تعاون عربي متكامل يجعل من الوطن العربي مصدراً رئيسياً لإنتاج الطاقات الخضراء بكافة أشكالها لتغطية احتياجاته وتصدير الفائض إلى الدول المستهلكة لتحقيق أهدافها في الاستدامة البيئية وتنويع مصادر الطاقة.

وأضاف الوزير الخرابشة خلال كلمة له في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر تحت عنوان "جهود الدول العربية لمواجهة تحديات أمن الطاقة" أن الأمر يتطلب من الدول العربية عملاً جماعياً لتوطين الصناعات المرتبطة بمشاريع الطاقة النظيفة و تطوير هذه الصناعة بمختلف سلاسل التزويد وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا و جذب الاستثمارات في هذا المجال من خلال تطوير مشاريع توليد الكهرباء الخضراء وتخزين الطاقة وإنتاج الهيدروجين و غيرها من الصناعات المرتبطة بذلك، مما يعزز من فرص التكامل العربي سواء بعمليات التصنيع أو التشغيل أو الإنتاج أو التبادل، وينعكس بمزيد من الاستقرار والرفاه لشعوبنا ومنطقتنا العربية.

ولفت الخرابشة إلى توافر جميع مقومات التكامل الاقتصادي في البلدان العربية، مما يجعل تكاملها ممكناً و متميزاً عن سواه من تجارب الدول الأخرى، مضيفاً "وهنا تجدر الإشارة إلى أن دولنا قطعت شوطا لا بأس به لاستكمال ربط الشبكات الكهربائية، ولا زلنا نطمح لربط عربي متكامل فيما يتعلق بالربط الكهربائي".

التعاون العربي في مكافحة التغير المناخي

وشدد الخرابشة على ضرورة التركيز على التقنيات التي تعمل على إزالة الكربون من كامل سلسلة الانتاج و الاستهلاك للوقود الأحفوري، الذي لعب دورا حاسما في تحقيق التطورات الصناعية المتعاقبة وسيبقى لاعبا رئيسيا في اسواق الطاقة لسنوات وعقود عديدة قادمة.

وزاد الخرابشة: "ندرك جميعا بأن أنظار العالم اليوم تتجه نحو مكافحة التغير المناخي، و الذي بدأت أثاره تظهر في منطقتنا العربية على الرغم من مساهمتنا المتواضعة في رفع انبعاثات الكربون، الأمر الذي أصبح معه التوجه نحو التحول الطاقي أمراً ملحاً مما يعني ضرورة العمل على ايجاد مصادر جديدة للطاقة صديقة للبيئة، و تحسين كفاءة استخدامها و التوجه نحو استخدام الشبكات الذكية و تعزيز مشاريع الربط الكهربائي و التحول نحو وسائل النقل الكهربائي و الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتغطية هذه الاحتياجات".

وأكد الخرابشة على أن التركيز اليوم ينصب على مشاريع انتاج الهيدروجين الأخضر، والذي يُنظر إليه كوقود للمستقبل في العديد من الصناعات وقطاع النقل وانتاج وتخزين الكهرباء وانتاج الأسمدة وغيرها من الاستخدامات، آملا أن تحظى الدول العربية بالنصيب الأكبر من هذه المشاريع لما تتمتع به من مزايا عديدة في هذا المجال.

وتحدث الخرابشة عن مصادر الطاقة الجمة التي يمتلكها الوطن العربي سواء من الطاقات الأحفورية، و الطاقات المتجددة بكافة اشكالها (الشمسية والرياح والمياه)، منوها الى ان أنظار العالم جميعاً أصبحت تتجه إلى الطاقة المتجددة باعتبارها المؤثر الأكبر في مكافحة آثار التغير المناخي. مثمنا الموقع الجغرافي للدول العربية التي تربط آسيا بأفريقيا و أوروبا مما يجعل من العالم العربي مركزًا رئيسياً للعبور بين القارات الثلاث سواء لخطوط الربط الكهربائي لنقل الطاقة الخضراء، و أنابيب الهيدروجين الأخضر مستقبلاً، يضاف الى ذلك امتلاكها للعديد من الموانئ الاستراتيجية التي ستلعب دوراً رئيسياً في تصدير الطاقات الخضراء في المستقبل.

إنجازات الأردن في مجال الطاقة
واستعرض الخرابشة التجربة الاردنية في مجال الطاقة مشيرا الى التحديات التي واجهها قطاع الطاقة في الأردن خلال السنوات الماضية والتي كان أحد أهم أسبابها الاعتماد شبه الكلي على استيراد الطاقة وعدم تنويع مصادره، مضيفا "لذا كان لزاماً علينا أن نضع أهدافاً استراتيجية تتمحور حول: أمن الطاقة، ومصدرها مستدام، وموثوقة، بكلف مناسبة يتم تأمينها ما أمكن بالاعتماد على الذات وبتنويع المصادر".

وأشار الخرابشة الى ما قامت به الاردن من تنويع مصادره من الوقود الاحفوري لتحقيق أمن التزود بالطاقة بإنشاء شبكة متكاملة لنقل الغاز الطبيعي من شمال المملكة الى جنوبها وتأمين أكثر من مصدر للغاز عبر الأنابيب وإنشاء ميناء مختص لإيصال الغاز الطبيعي المسال إذا ما دعت الحاجة لذلك، ومد شبكات الغاز لتزويد الصناعات باحتياجاتها ونسعى لمد شبكة أنابيب لتغطي المدن الرئيسية في المملكة، ومستمرون ايضاً باستيراد احتياجاتنا من النفط الخام والمشتقات النفطية من مصادر عدة .

وأكد الخرابشة على أن المملكة الأردنية لم تغفل عن تطوير قطاع الطاقة المتجددة بالتوازي مع تنويع مصادره من الوقود الاحفوري، مشيرا الى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، والبناء على ما تتمتع به المملكة من ثراء في مصادر الطاقات المتجددة.

ولفت الوزير الخرابشة الى انجازات الأردن المتحققة في مجال الطاقة المتجددة ليصبح خلال سنوات قليلة محط انظار كُبرى الشركات العربية والعالمية للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، موضحا ان اليوم يرتبط بالشبكات الكهربائية في الاردن ما يقارب 2600 ميجا واط من انظمة الطاقة المتجددة أنتجت ما يقارب 27% من اجمالي الطاقة الكهربائية في المملكة في عام 2022، وستغطي ما يزيد عن 30% من استهلاكاتنا من الطاقة الكهربائية في عام 2030 وفقاً لاستراتيجية قطاع الطاقة التي نعمل حالياً على تحديثها لوضع الخطط اللازمة لزيادة هذه النسبة.

وأشار الخرابشة الى ان الاردن يتماشى مع التطور العالمي في التحول الطاقي بمباشرته في إعداد خارطة طريق ترسم السياسات وتضع الإطار التنظيمي لاستقطاب الاستثمارات في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر والترويج للأردن كمركز إقليمي لتصدير الهيدروجين أو ما ينتج منه كالأمونيا الخضراء أو الميثانول الاخضر، مفسرا ذلك بالامكانيات الهائلة التي يمتلكها الأردن في توليد الطاقة المتجددة والموقع الجغرافي وتوفر الكفاءات المؤهلة.

وزاد "بالفعل تمكن الاردن من توقيع 13 مذكرة تفاهم مع شركات عالمية مهتمة لإعداد الدراسات اللازمة لذلك.".

وشكر الخرابشة رئيس مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار " الطاقة والتعاون العربي" والأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول(أوابك) والمساهمين في تنظيم المؤتمر الذي يأتي انعقاده في وقت بات أمن التزود بالطاقة والتحول الطاقي يشغل العالم أجمع، متمنياً الخرابشة النجاح للمؤتمر في النقاشات والجلسات والحوارات وتبادل الخبرات في إثراء التعاون لإيجاد حلول قابلة للتطبيق نحو مفاهيم جديدة في أمن الطاقة والتحول الطاقي.

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