رامي المناصير يحصل على جائزة أفضل ريادي واقتصادي عالمي 2023

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حصل الشاب الأردني رامي المناصير على جائزة ريادة الأعمال والاقتصاد، التي تنظمها مؤسسات ومنظمات دولية على مستوى العالم.
وفاز المناصير بالجائزة عن مشروعين فريدين من نوعهما على مستوى العالم في مجال السياحة والتجارة الإلكترونية وعن مشروع التسوق في العالم الافتراضي، الذي يهدف لإنشاء اول مركز تسوق في العالم الافتراض، إضافة إلى ورقة بحثية في مجال التحول الرقمي.
وكرمت المنظمة المناصير في حفل أقيم في قلعة مدينة lecce الإيطالية، ليصبح أفضل ريادي واقتصادي للعام 2023، على مستوى العالم.
MENAFN11122023000072011014ID1107573989
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.