Tuesday, 12 December 2023 01:07 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رامي المناصير يحصل على جائزة أفضل ريادي واقتصادي عالمي 2023

12/11/2023 2:47:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حصل الشاب الأردني رامي المناصير على جائزة ريادة الأعمال والاقتصاد، التي تنظمها مؤسسات ومنظمات دولية على مستوى العالم.

وفاز المناصير بالجائزة عن مشروعين فريدين من نوعهما على مستوى العالم في مجال السياحة والتجارة الإلكترونية وعن مشروع التسوق في العالم الافتراضي، الذي يهدف لإنشاء اول مركز تسوق في العالم الافتراض، إضافة إلى ورقة بحثية في مجال التحول الرقمي.

وكرمت المنظمة المناصير في حفل أقيم في قلعة مدينة lecce الإيطالية، ليصبح أفضل ريادي واقتصادي للعام 2023، على مستوى العالم.

MENAFN11122023000072011014ID1107573989

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث