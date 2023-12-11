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ما المطلوب لضمان استمرار تراجع مؤشر البطالة؟

12/11/2023 2:47:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان- قدم عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين جملة من الحلول المتاحة لتقليص معدلات البطالة الذي تراجع خلال الفترة الأخيرة.
وأكد الخبراء أن من ضمن الحلول المتاحة، استقطاب الاستثمارات لدفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات تسمح بزيادة فرص العمل وتخفيض كلف الإنتاج على القطاعات الإنتاجية والصناعية المحلية وتشجيع الطلبة على الانخراط في التعليم المهني ورفع مستوى التدريب والتأهيل للعمالة المحلية.
كما دعوا إلى الاسراع في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف زيادة معدلات النمو وجذب الاستثمارات وتوفير مليون فرصة عمل على مدار 10 سنوات، إضافة إلى تحسين بيئة الاعمال في المملكة، فضلا عن وجوب إعادة النظر بالسياسات الضريبية بما يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي، إلى جانب تخفيض رسوم الاشتراك في الضمان الاجتماعي وتوسيع مظلة التأمين الصحي.
وكان قد أظهر التقرير الربعي لدائرة الاحصاءات العامة، انخفاض معدل البطالة في الأردن، خلال الربع الثالث من العام الحالي بما مقداره 0.8 % مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، كما أظهر ثبات المعدل قياسا مع الربع الثاني من العام الحالي ليسجل 22.3 %.
وبحسب بيانات الاحصاءات فقد بلغ معدل البطالة عند الذكور ما مقداره 19.8 % خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل 31.7 % للإناث
لينخفض بذلك معدل البطالة لدى الذكور بمقدار 0.7 % وانخفض للإناث بمقدار 1.4 % مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.
وبمقارنة معدل البطالة للربع الثالث من العام الحالي مع الربع الذى سبقه من نفس العام، يظهر انخفاض معدل البطالة للذكور بمقدار 0.2 % وارتفاعه للإناث بمقدار 0.8 %.
وقال رئيس جمعية بيت العمال حمادة ابو نجمة "إن معالجة ازمة البطالة وتخفيف حدتها في الاردن، تتطلب انتهاج سياسيات جديدة للتشغيل، إضافة إلى ضرورة زيادة حجم استقطاب الاستثمارات بما يضمن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات تسمح بتوليد المزيد من فرص العمل، إلى جانب تسريع العمل برؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف إيجاد 100 ألف فرصة عمل سنويا".
وأوضح أبو نجمة الذي سبق وأن شغل منصب امين عام وزارة العمل، أن تقليص حدة أزمة البطالة في المرحلة الحالية سيتوجب العمل على اعادة معدلات البطالة إلى مستويات ما قبل الجائحة على الاقل والتي كانت تقدر آنذاك بنحو 19 %، مبينا أنه لا يمكن الوصول إلى حل لمشكلة البطالة قبل الوصول إلى نسب بطالة تقدر بـ12 %.
وبين أبو نجمة أن نسب البطالة الحالية لدينا محليا تشير إلى أن هنالك حوالي 450 ألف عاطل عن العمل، ما يؤكد حجم هذه الأزمة وما قد تحمله من آثار ومخاطر سلبية على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، لافتا إلى انه لا يمكن تشغيل هذا العدد من العاطلين عن العمل ما لم تصل نسب النمو إلى ما يتراوح ما بين 5-6 %.
ويرى أبو نجمة أن التراجع الذي حصل على معدلات البطالة منذ بداية العام ما يزال أقل من المأمول ولا يعبر عن وجود معالجة حقيقية لمشكلة البطالة التي يعاني منها الأردن منذ سنوات، مبينا أن التراجع الحاصل حاليا يعود إلى حالة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا والتي بدأت تتلمسها الكثير من القطاعات الاقتصادية المحلية.
الخبير الاقتصادي احمد عوض أكد أن التغلب على معضلة البطالة يتطلب تغيير السياسات الاقتصادية السائدة محليا خاصة ذات العلاقة بسياسات العمل والتشغيل، إضافة إلى وجوب إعادة النظر بالسياسات الضريبية بما يساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي، فضلا عن ضرورة تحسين بيئة الاعمال ودعم حاضنات الاعمال، إلى جانب تخفيض رسوم الاشتراك في الضمان الاجتماعي وتوسيع مظلة التأمين الصحي .
واعتبر عوض أن استمرار السياسات الاقتصادية المحلية دون تغيير ولا سيما المتعلقة بالتشغيل اضافة إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار بالإقليم جراء العدوان الاسرائيلي على غزة والذي سيترك ضغوطا اقتصادية على الاقتصاد الوطني، سيجعل أزمة البطالة محليا قائمة، وما يزال من المستبعد ان يتم كسرها قريبا.
وبين عوض أن الانخفاض الذي حدث على معدلات البطالة منذ بداية العام ما يزال اقل من المطلوب، ويؤكد ان السياسات الاقتصادية السائدة محليا ما تزال قاصرة وغير قادرة على اختراق أزمة البطالة التي قد يكون لاستمرارها ابعاد اجتماعية خطيرة، متوقعا أن تبقى معدلات البطالة لفترة طويلة عند مستوياتها الحالية.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي محمد البشير "إن المساعدة في الحد من معدلات البطالة يحتاج إلى تخفيض كلف الإنتاج على القطاعات الانتاجية والصناعية المحلية، إضافة إلى تشجيع الطلبة على الانخراط في التعليم المهني، ورفع مستوى التدريب والتأهيل للعمالة المحلية".
ولفت البشير إلى أن زيادة الطلب على المنتجات المحلية مؤخرا على خلفية حملة المقاطعة لبعض المنتجات الغربية الداعمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي والمرجح أن تستمر بهذه الوتيرة، فضلا عن ارتفاع الطلب على العمالة الأردنية اخيرا في الاسواق السعودية، قد يساعد في زيادة فرص العمل بسوق العمل المحلي ما قد ينعكس على انخفاض معدلات البطالة.
واعتبر البشير أنه على الرغم من تحسن معدلات التشغيل محليا خلال الاشهر الماضية، إلا ان معالجة أزمة البطالة ما تزال بعيدة، وما تزال معدلاتها تثير القلق، معتبرا أنها ما تزال تمثل تحديا للقائمين على الاقتصاد الوطني.
ويشار إلى ان معدلات البطالة في الأردن قد سجلت خلال السنوات الخمس الماضية 2018 - 2022 ارتفاعا بنحو 4.2 %، وبحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة فقد بلغ معدل البطالة خلال العام 2018 ما نسبته 18.7 %، وفي نهاية العام الماضي وصل إلى نحو 22.9 %.

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