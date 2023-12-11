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135 شركة صناعية تحصل على منح حكومية بـ29.63 مليون دينار

12/11/2023 2:47:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






عمان- وقع صندوق دعم وتطوير الصناعة أمس اتفاقيات تقديم منح وحوافز مالية غير مستردة مع 135 شركة صغير ومتوسطة وكبيرة بقيمة 29.63 مليون دينار، ضمن برنامج الحوافز المبني على المخرجات، وبنسبة 57.2 % من التكلفة الإجمالية لتنفيذ مشاريع تطوير المنشآت الصناعية وقيمتها 51.763 مليون دينار.
الاتفاقيات التي وقعها الصندوق مع الشركات الصناعية في مقر غرفة صناعة الأردن، جاءت ضمن البرنامج الرابع الذي يشرف عليه الصندوق والمتعلق بالحوافز المبني على المخرجات.
وتوزعت الطلبات التي تم اختيارها حسب مستوى المنشآت الصناعية للصغيرة 53 منشأة والمتوسطة 77 منشأة والكبيرة 5 منشآت، وبلغ عدد المنشآت الصناعية المملوكة والمدارة من قبل سيدات الأعمال 54 فيما بلغ عدد المنشآت الصناعية التي ستقوم بالتصدير لأول مرة 7 منشآت.
ويبلغ سقف قيمة الحافز المالي من خلال البرنامج للمنشآت الصغيرة 150 ألف دينار أردني، وللمنشآت المتوسطة 300 ألف دينار أردني، وللمنشآت الكبيرة 500 ألف دينار أردني.
ويستهدف الصندوق الذي عملت الحكومة على تخصيص 30 مليون دينار له سنويا في الموازنة العامة وبإجمالي 90 مليون دينار، خلال السنوات الثلاث (2023 – 2025)، دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات وتعزيز الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
بدوره أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي خلال حفل التوقيع أن هذا الدعم المالي غير مسترد يأتي في إطار حرص الحكومة على تطوير الصناعة الوطنية وزيادة قدراتها التنافسية والتصديرية بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام ويحد من البطالة وتنشيط بيئة الأعمال تنفيذا لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي التي تم إطلاقها قبل أكثر من عام تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني.
وبين الشمالي أن الوزارة عملت على تخصيص 40 مليون دينار في مشروع موازنة الوزارة للعام المقبل لدعم الصناعات الوطنية، بهدف دعم برنامج تطوير الصناعات الوطنية الذي يستهدف الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.
وقال إنه ومن خلال الصندوق يتم العمل على تحفيز الاستثمار المحلي في المنشآت الصناعية القائمة والتركيز على التصدير وتحسين كفاءة استخدام الموارد من مواد خام وطاقة وغيرها لتكون نموذج عمل لنمو المنشآت الصناعية.
وواضح أن الصندوق يعمل وفق إطار تشريعي واضح يكفل عملية الشفافية والموضوعية في التقييم واختيار الشركات المؤهلة للاستفادة من الدعم وبتشاركية مع القطاع الصناعي.
وقال الشمالي: "ستتمكن المنشآت الصناعية بعد الانتهاء من تنفيذ خطط التطوير لها من تحقيق المستهدفات الرئيسة للبرنامج والتي تتمثل بتحقيق زيادة في المبيعات الإجمالية بقيمة 76.1 مليون دينار بنسبة نمو 14.3 % وزيادة في الصادرات بقيمة 30,84 مليون دينار بنسبة نمو 14.1 % وإيجاد 1768 فرصة عمل جديدة للأردنيين بنسبة 25.7 % منها 622 فرصة عمل جديدة للإناث بنسبة 25.8 %".
كما ستعمل على توفير في معدل استهلاك الطاقة بنسبة 16.5 % واستهلاك المياه بنسبة 25.8 % وإنتاج النفايات بنسبة 19.4 % واستهلاك الموارد من المواد بنسبة 6 %".
من جهته، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية الشراكة الحقيقية مع الحكومة في دعم وتطوير القطاعات الصناعية وتمكينها من مواجهة التحديات وزيادة قدراتها التصديرية إلى مختلف الأسواق وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف.
وبين الجغبير أن القطاع الصناعي قادر على استيعاب البطالة في حال استمرار النهج التشاركي الحالي وإزالة المعيقات التي تواجه القطاع الصناعي وتخفيض كلف الإنتاج مشيرا إلى أن الإقبال على المنتجات الوطنية بالسوق المحلي واضح وفي تزايد.
وأشار إلى أن آلية عمل صندوق دعم الصناعة تتم وفق أعلى المنهجيات الموضوعية والشفافية والتقييم العادل وفق أسس واضحة ومحددة، موضحا أن الوزارة ستقوم بفتح باب الاعتراض للشركات التي لم يتم الموافقة على طلبات الدعم المقدمة منها، حيث سيتم إعادة دراسة هذه الطلبات.
وعبر مدير برامج دعم القطاع الخاص في البنك الدولي محمد عبدالقادر عن أمله أن تسهم الاتفاقيات التي وقعت من شركات صناعية بتحقيق قصص نجاح من خلال رفع طاقتها الإنتاجية وزيادة صادراتها وقدرتها على توليد المزيد من فرص العمل وزيادة كفاءة إدارة المياه والكهرباء وإدارة المخلفات مبينا أن البرنامج تم تصميمه بمشاركة القطاع الخاص فيما ينفذ من قبل الحكومة.
يشار إلى أن الصندوق وقع في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي اتفاقيات على شكل منح مالية وضمانات غير مستردة مع 222 طلبا مقدما من شركات صناعية بقيمة 12.2 مليون دينار.
الاتفاقيات التي وقعها الصندوق وقتها، جاءت ضمن ثلاثة برامج تابعة للصندوق، وهي: تحديث المنشآت الصناعية وترويج الصادرات وضمان ائتمان الصادرات.
كما يشار إلى أن قيمة المنح المالية ضمن برنامح تحديث الصناعة، تصل إلى 100 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة، وبنسبة تمويل (50-70 %) من إجمالي كلفة خطة التطوير، علما بأن هذا البرنامج، ينفذ من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
أما البرنامج الثاني المتعلق بترويج الصادرات، الذي ينفذ من قبل شركة بيت التصدير (JE)، فيقدم منحة مالية بسقف 50 ألف دينار لكل منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة وبنسبة تمويل (50-70 %) من إجمالي كلفة خطة ترويج الصادرات.
أما البرنامج الثالث، الذي يشمل ضمان ائتمان الصادرات، الذي تنفذه الشركة الأردنية لضمان القروض، فيقدم دعما ماليا للمنشآت الصناعية الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة بسقف 35 ألف دينار أردني لكل منشأة خلال السنة الواحدة.

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