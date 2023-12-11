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مؤشر البورصة يرتفع 0.39 %

12/11/2023 2:47:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد- ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2394.85 نقطة، بارتفاع نسبته 0.39 %.
وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 2.0 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم، نفذت من خلال 1.291 عقداً.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 78 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 27 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و23 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 0.64 %، وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.21 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.07 %.
أما بالنسبة للقطاعات الفرعية، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، النقل، البنوك، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، الخدمات التعليمية، التأمين 2.19 %، 1.28 %،
0.75 %، 0.17 %، 0.15 %، 0.01 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكيماوية، الصناعات الهندسية والإنشائية، الطاقة والمنافع، الأغذية والمشروبات، الخدمات المالية المتنوعة، العقارات، التكنولوجيا والاتصالات 0.58 %، 0.56 %، 0.53 %،
0.50 %، 0.11 %، 0.09 %، 0.04 % على التوالي.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي السلام الدولية للنقل والتجارة بنسبة 7.00 %، عمون الدولية للاستثمارات المتعددة بنسبة 5.00 %، رم للوساطة المالية بنسبة 4.76 %، البلاد للأوراق المالية والاستثمار بنسبة 3.03 %، والمستقبل العربية للاستثمار بنسبة 2.70 %.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي التأمين العربية - الأردن بنسبة 5.00 %، الألبان الأردنية بنسبة 4.62 %، الوطنية لصناعة الصلب بنسبة 4.35 %، الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 4.35 %، والإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بنسبة 3.85 %.

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