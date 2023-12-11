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منصات رقمية جديدة تنضم إلى الحرب الرقمية ضد فلسطين

12/11/2023 2:47:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
إبراهيم المبيضين






عمان – مع استمرار العدوان الهمجي على قطاع غزة والحرب الميدانية التي راح ضحيتها اكثر من 17 ألف شهيد اكثرهم من الاطفال والنساء، ترافقها حرب رقمية تشنها منصات التواصل الاجتماعي على المحتوى الفلسطيني بقيادة شركة "ميتا" العالمية، انضمت أخيرا إلى فريق المحاربين ضد فلسطين رقميا، منصات جديدة مثل يوتيوب وساوند كلاود وسبوتيفاي وغيرها من المنصات الاميركية التي تستخدم ادواتها لمحاربة المحتوى المناصر لغزة وفلسطين.
وتضاف هذه المنصات الجديدة الى قائمة المنصات العالمية الرقمية المحاربة للمحتوى الفلسطيني والتي وقفت من البداية الى جانب العدوان من يوم السابع لشهر تشرين الاول (اكتوبر) الماضي وحتى قبل ذلك بسنوات مثل شركة "ميتا" بتطبيقاتها المختلفة مثل انستغرام وواتساب والمسنجر ومنصة " إكس"، لتغني جميعها بصوت واحد كـ"الجوقة" ضد فلسطين والمحتوى والحسابات الفلسطينية، وبانحياز صارخ الى المحتوى الاسرائيلي ومنه المحتوى المحرض على قتل اهل غزة وتدميرها كليا.
" ساوند كلاود" و " سبوتيفاي"
 كشف مركز "صدى سوشال" الفلسطيني قبل ايام أن منصات جديدة مثل "سبوتيفاي" و"ساوند كلاود" و" يوتيوب" قد سمحت واتاحت محتوى اسرائيليا تحريضيا على فلسطين.
وبين المركز المتخصص في الحقوق الرقمية أن هاتين المنصتين سمحتا بانتشار أغنية إسرائيلية، تدعو إلى حرق غزة وقتل الفلسطينيين والمتضامنين معهم، بشكلٍ واضحٍ وصريح، دون أن تتخذ هذه المنصات أي إجراءات لحذفها.
ومن جهة اخرى، أكد المركز في تقريره الشهري للحرب الرقمية على فلسطين أن هذه المنصات قامت بفعل معاكس مع المحتوى الفلسطيني عندما قامت بحذف مقاطع صوتية فلسطينية ومرئيات وبودكاست ومواد إعلامية أصيلة أنتجتها مؤسسات الأخبار الفلسطينية دون أي إنذار مسبق.
وأكد المركز أنه استقبل شكاوى حول حذف أغانٍ وتهاليل فلسطينية، ومواد إعلامية أنتجها أصحابها في مؤسسات الإعلام الفلسطيني بشكلٍ أصيل باحترام قوانين الملكية الفكرية كافة.
وقال "صدى سوشال" انه ينظر بقلق بالغ إزاء ازدواجية المعايير التي تنتهجها منصات التواصل الاجتماع ضد المحتوى الفلسطيني بأشكاله المرئية والمسموعة والمقروءة كافة، ودون إنفاذ ذات القدر من الرقابة على المحتوى العبري، مؤكدا ان هذه الاجراءات والسياسات من شانها ان تؤجج وتزيد العنف والتطرف في ظل موت مئات المدنيين يوميا.
ودعا المركز بشكل واضح لحذف المحتوى المسيء لفلسطين وغزة والذي يتجاوز كافة معايير وقيم المجتمع على مختلف المنصات الرقمية وأكد اهمية العدالة في التعامل.
وأضاف قائلا : " اننا نتخوف في صدى سوشال من أثر استهداف السردية الرقمية الفلسطينية، على الأرشيف الصوتي الفلسطيني الى جانب الصوت والصورة، وندعو الجميع للتبليغ عن أي انتهاكٍ لمحتوى رقمي الفلسطيني في الحيز الرقمي عبر التواصل معنا مباشرة على واتسآب".
منصة " إكس"
وبينما تتصدر شركة " ميتا" بمنصاتها الخمسة: فيسبوك وانستغرام ومسنجر وواتساب وثريدز قائمة المناصرين للعدوان في الحرب الرقمية على غزة أكد " صدى سوشال" أنه تصاعدت في الاسابيع القليلة الماضية الشكاوى من انتهاكات وتقييد للمحتوى الفلسطيني المنصة التي يمتلكها الاميركي " ايلون ماسك"، لافتا الى ان هذا الامر بدا واضحا في اعقاب زيارة ماسك لدولة الاحتلال.
وقال المركز انه "لم تمض 24 ساعة على زيارة ماسك للكيان الصهيوني حتى بدأ باستقبال شكاوى حول تحذيرات من المنصة لحسابات فلسطينية بالحذف وذلك بشكل غير مسبوق خلال الشهر الماضي مقارنة بشهر تشرين الاول (اكتوبر) الماضي".
وبين المركز انه قد سبق هذه الاجراءات تغريدة لايلون ماسك يمنع فيها استخدام مصطلح " تفكيك الاستعمار" و " النهر الى البحر" عبر منصة " اكس" وسيتلقى المستخدم قرارا بإيقاف الحساب الخاص به حال استخدامهما.
واصدر " صدى سوشال" بعدها نداء الى ماسك اعرب فيه المركز عن القلق الكبير من زيارته الى الكيان وامكانية تأثيرها في محاربة المحتوى الفلسطيني وخصوصا ان منصة " اكس" كانت تمثل منصة حيادية ووسيلة لتواصل الغزيين والفلسطينيين مع العالم الخارجي يبثون من خلالها قصصهم المؤلمة.
5.2 مليون دولار انفاق داعمي الكيان على الاعلانات الممولة
وعلى صعيد متصل قال مركز " صدى سوشال" إن تحليل لصحيفة "بوليتيكو" كشف أن منظمات داعمة لـ"إسرائيل" أنفقت على الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة "ميتا" في الشهر الماضي حوالي 5.2 مليون دولار.
وقال المركز "هذا المبلغ هو اكثر بحوالي 100 مرة مقارنة بالمجموعات المتحالفة مع الفلسطينيين والعرب".
وبين المركز انه قد راقب خلال فترة العدوان السماح بإعلانات إسرائيلية ممولة، باللغة العبرية والعربية، بمضامين ذات خطاب كراهية، وتحريض على العنف ضد الفلسطينيين، ودعوة إلى تهجير الفلسطينيين لافتا الى انه تمكن الشهر الماضي، أن يحذف عشرات المنشورات بمضامين كراهية ضد الفلسطينيين.
واكد ان عشرات الشكاوى وصلت المركز من منظمات أهلية وأخرى ربحية عن عدم مقدرتها على تمويل الإعلانات على منصات شركة ميتا، سواء المنشورات بالشق الإنساني أو المعلوماتي أو حتى التجارية، ورفض الإعلانات لأغراض سياسية متعلقة بالحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة.
"منصة " تيك توك"
والى جانب ما سبق اكد مركز " صدى سوشال" تخوفه وقلقه من تداول اخبار بثت قبل اسبوع حول اجتماع الرئيس التنفيذي لمنصة "تيك توك" شو زي تشيو مع مسؤولين مقربين من الاحتلال عبر منصة " زووم"، لمناقشة أسباب شعبية المحتوى الداعم لفلسطين على المنصة، حيث أظهر التحليل البياني تسجيل 54 مشاهدة لصالح فلسطين مقابل مشاهدة واحدة لصالح المحتوى الإسرائيلي.
وقال المركز انه ينظر لهذا الاجتماع بقلق بالغ حيث إن المنصات الاجتماعية الاخرى كـ“ميتا و اكس” اضافت قيودًا جديدة على المحتوى الفلسطيني عقب اجتماعات مع رؤسائها التنفيذيين ومالكيها.
منصة " باينانس" للعملات الرقمية تنحاز للاحتلال
ومن جهته عرض مركز " حملة"، المركز العربي لتطوير الاعلام الاجتماعي، مؤخرا ما قامت به منصة "باينانس" للعملات الرقمية وتواطؤها مع الاحتلال من خلال تجميد أرصدة بذريعة دعم المقاومة.
وقال المركز "بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، طلب الاحتلال الإسرائيلي من منصة باينانس تجميد أكثر من 100 حساب فيها بذريعة تمويل حركة المقاومة الإسلامية حماس، أو بمزاعم العلاقة مع حزب الله".
وتعتبر منصة باينانس أكبر بورصة لتداول العملات الرقمية في العالم، حيث استجابت لطلب سلطات الاحتلال، ويبدو أن التنسيق بينهما وصل لدرجة منح مؤسسات الاحتلال المعلومات الكاملة عن أصحاب الحسابات المجمّدة.
واكد المركز انه بعد أيام من تجميد تلك الحسابات، أعلن مكتب "محاربة الارهاب الاقتصادي" الاسرائيلي عن قائمة جديدة تضم (601 حساب) استنادا الى خبر بثته وكالة " رويترز"، قد جمدت حساباتهم على منصة باينانس لتعاملهم مع مكتب دبي للصرافة والحوالات الذي يتخذ من غزة مقراً له.
شركات الذكاء الاصطناعي تنحاز للمعتدين
 وتعزيزا لآلة الحرب الهمجية على غزة اكد مركز " صدى سوشال" ايضا أن الكيان الصهيوني قد استخدم الذكاء الاصطناعي في قصف المدنيين في قطاع غزة، وإلحاق الضرر الواسع بحياة المدنيين وهو ما ورد في تحقيق صدر من مؤسسات عبرية وتبنته مؤسسات حقوقية.
وأشار المركز الى نظام " هبسورا" وهو نظام يستخدمه الكيان الغاصب مبني على الذكاء الاصطناعي ويمكنه توليد الاهداف تلقائيا بمعدل يتجاوز بكثير ما كان ممكنا في السابق.
كما أشار المركز الى ان شركة " نفيديا" العالمية قد سلمت الاحتلال مشروع " السوبر كمبيوتر" قبل موعده بشهرين للاستفادة منه في العدوان على غزة المحاصرة من اكثر من 17 عاما وتتعرض لعدوان وحشي من اكثر من شهرين هو الاكبر في تاريخ القطاع.
ويقوم هذا الكمبيوتر المتقدم على استخدام الذكاء الاصطناعي وهو ما يزيد من اهميته وخطورة تطويعه في العدوان الهمجي على غزة.

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