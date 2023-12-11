كلبونة.. مهاجم واعد شق طريق النجومية بأرقام لافتة

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

أحسن فريق الجزيرة لكرة القدم صنعا عندما تمسك بمهاجمه الشاب بكر كلبونة، رغم العروض التي تلقاها النادي للاستغناء عنه بعد مغادرته دوري المحترفين الموسم الماضي، والذهاب للعب مع فريقه الأم بدوري الدرجة الأولى، قبل أن يعود النادي مؤخرا لتزيين اسمه بين الكبار للموسم المقبل بنجاحه في التأهل.

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وتمكن كلبونة البالغ من العمر 20 عاما، من فرض أفضليته على جميع لاعبي دوري الدرجة الأولى خلال الموسم الحالي، بنجاحه في تسجيل نصف أهداف الجزيرة بالبطولة، حيث أحرز 15 هدفا ويتبوأ صدارة الهدافين، علما بأنه سجل في المباراة الأخيرة أمام العالية 5 أهداف "ميغا هاتريك"، ما يجعله محط أنظار الفرق المحلية بدوري المحترفين للاستفادة من خدماته المرحلة المقبلة.



ويخوض الجزيرة مباراته الأخيرة في دوري "المظاليم" الأربعاء المقبل أمام البقعة، ويعلن "الشياطين الحمر" تتويجه بطلا للبطولة حال فوزه من دون النظر إلى نتيجة مواجهة الصريح والعربي بالتوقيت ذاته، حيث إن الجزيرة يملك 33 نقطة مقابل 31 نقطة للصريح، وتعادلهما بالنقاط يصب في مصلحة الصريح بسبب فارق المواجهات المباشرة.



وكان كلبونة، شارك في منافسات دوري المحترفين للمرة الأولى الموسم الماضي، ونجح رغم صغر سنه في إزعاج المدافعين، ونجح بتسجيل 3 أهداف من أصل 18 هدفا سجلها الفريق في 22 مباراة، علما بأن هداف الدوري وقتها كان يملك 9 أهداف فقط.



وتحدث كلبونة لـ "الغد"، أنه فضل الاستمرار مع الجزيرة الموسم الحالي رغم العروض التي تلقاها من عدد من أندية المحترفين، بتفضيله رغبة النادي بالبقاء معهم بهدف العودة السريعة لدوري الأضواء، مفيدا بأن عقده ينتهي بعد مباراة البقعة المقبلة.



وأضاف: "هناك فرصة لي للاحتراف بإحدى دول الخليج، حيث تلقيت عرضا شفويا بانتظار الكشف عن تفاصيله في المرحلة المقبلة، وأتطلع إلى اللعب في أعلى المستويات أملا في تمثيل المنتخبات الوطنية خير تمثيل في الفترات المقبلة".



ويوضح كلبونة، أن استدعاء زميليه في منتخب الشباب سابقا مهند أبو طه وأمين الشناينة لمنتخب الرجال، يحفزه على مواصلة تسجيل الأهداف وإقناع المدرب المغربي حسين عموتة بضمه في الفترة المقبلة، موضحا أن العطاء داخل الملعب هو الفيصل لأي لاعب، وليس عمره وخبراته. وتابع: "اجتهادي على ذاتي ومساعدة زملائي كانت من أسباب العدد الكبير الذي سجلته من الأهداف في دوري الأولى، إلى جانب ضعف المنافسة مقارنة بدوري المحترفين، وفي حال عدم احترافي، فإنني أرغب بالاستمرار مع الجزيرة الموسم المقبل، واللعب مع فريق محلي بمرحلة الإياب فقط".



ويطمح كلبونة، إلى تحقيق إنجاز مع المنتخب الأولمبي في نهائيات كأس آسيا المقبلة في قطر، بالمنافسة على المراكز المتقدمة بهدف التأهل للدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، موضحا أن مجموعة المنتخب متوازنة والتأهل منها ليس صعبا.



ويملك مهاجم منتخب الشباب سابقا، "ذكرى غير جيدة" له في النهائيات القارية، حيث تعرض لأسرع طرد في التاريخ بعد مرور 5 ثوان فقط أمام منتخب طاجكستان بنهائيات آسيا تحت 20 عاما، في الربع الأول من العام الحالي.



وقال: "كانت من أصعب الأوقات بالنسبة لي في مسيرتي، حيث الاندفاع لدينا كلاعبين والحماس الزائد في أول مواجهة بالبطولة، دفعانني إلى التهور عند ركلة بداية المباراة وارتكبت خطأ قويا، تلقيت على إثره البطاقة الحمراء المفاجئة بالنسبة لي بسبب توقيتها، لكن المنتخب حقق الفوز لاحقا ولم يتأثر بغيابي وهذا الأهم".



ويتمنى كلبونة من اتحاد الكرة والأندية، زيادة الاهتمام باللاعبين في المرحلة المقبلة، من أجل عودة الكرة الأردنية إلى المسار الصحيح، بعد التراجع الملحوظ الذي أصابها مؤخرا على صعيد المنتخبات الوطنية والأندية.