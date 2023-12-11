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وفاة مشجع في المدرجات توقف مباراة غرناطة وأتلتيك بلباو بالليغا

12/11/2023 2:46:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أدت وفاة أحد المشجعين بمدرجات ملعب "لوس كارمينيس" إلى توقف مباراة غرناطة وأتلتيك بلباو ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإسباني.


وتقرر إنهاء المباراة بالشوط الأول، في وقت كان فيه بلباو متقدما بهدف دون رد سجله إينياكي ويليامز في الدقيقة السادسة.


وجاء في المذكرة التي أرسلها نادي بلباو نفسه في هذا الصدد "اتفقت رابطة الدوري وكلا الناديين على تعليق المباراة بسبب وفاة المشجع في لوس كارمينيس".

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن المباراة أوقفت بعدما أبلغ أوناي سيمون حارس بلباو حكم اللقاء أورتيز أرياس بوجود مشجع في حالة صحية خطرة بالمدرجات.


وقرر حكم المنافسة، بناء على طلب رابطة الدوري الإسباني، أن المباراة التي تم تعليقها الأحد بسبب وفاة أحد المشجعين في لوس كارمينيس ستستأنف اليوم الاثنين الساعة 9 مساءً مع نتيجة 0-1 على لوحة النتائج.

وتوفي المشجع بعدما أصيب بأزمة قلبية وتنفسية، دون أن تنجح التدخلات الطبية في إسعافه.

وعلم اللاعبون بنبأ وفاة المشجع وإلغاء المباراة في غرفة تغيير الملابس.

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