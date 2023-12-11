غوارديولا يتحسر على رحيل محرز عن مان سيتي

أرسل بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي رسالة إلى نجم الفريق السابق ولاعب أهلي جدة السعودي رياض محرز، كشف فيها أسباب رحيله عن السيتي، لكن الرسالة حملت في ثناياها بعضا من العتاب.



وتحدث عن سبب رحيل لاعبيه السابقين محرز والألماني إلكاي غوندوغان (انتقل إلى برشلونة) اللذين قيل إن النادي تخلى عنهما وغوارديولا لا يريدهما، ولكن ما كُشف مؤخرا يؤكد أن المدرب كان يريد بقاء اللاعبيْن لكنْ هما اللذان أصرا على الرحيل.



وساهم اللاعبان بشكل فعال في تتويج "السيتيزنز" بالثلاثية التاريخية الموسم الماضي، لكنهما فضلا مغادرة ملعب "الاتحاد".



وقبل مباراة السيتي ولوتون تاون في البريميرليغ أمس الأحد، قال غوارديولا "أردت أن يبقى (غوندو) ورياض (محرز) هنا، لكنهما أرادا الرحيل لتحدٍ جديد في الحياة والأسرة، وأسباب أخرى".



وتابع "شكرا لكما يا شباب، لأنه من دونكما كان من المستحيل أن يتحقق أي شيء"، في إشارة إلى الفوز بالثلاثية.