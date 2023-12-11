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تشافي: جيرونا تفوق على برشلونة.. وفوزه مستحق

12/11/2023 2:46:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اعترف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أن جيرونا تفوق على فريقه يوم الأحد، بعدما كسبه بنتيجة 4-2 في فوز تاريخي للأخير ليستعيد صدارة الدوري الإسباني.

وسجل أرتيم دوفبيك وميغيل غوتييريز لجيرونا هدفين في الشوط الأول قبل وبعد هدف روبرت ليفاندوفسكي قبل أن يضيف فاليري فرنانديز وكريستيان ستواني هدفين آخرين لجيرونا بعد الاستراحة مقابل هدف من إيلكاي غندوغان.

وقال تشافي بعد المباراة: يتمتع جيرونا بالكثير من التفوق فيما يفعلونه. وهو في الصدارة بل زاد من تفوقه اليوم. حصل على سبع نقاط أكثر منا وهذا أمر مستحق.

وواصل: كانت مباراة متكافئة. إذا فاز برشلونة، فسنقول أيضا إنها نتيجة عادلة. أعتقد أننا سددنا 31 مرة. ربما أخطاء الدفاع أثرت علينا.

ويحتل جيرونا، الذي ظل بلا خسارة خارج ملعبه، صدارة الدوري وله 41 نقطة من 16 مباراة، متقدما على ريال مدريد بفارق نقطتين بعدما تعادل فريق المدرب كارلو أنشيلوتي 1-1 مع مضيفه ريال بيتيس أمس السبت.

ويأتي برشلونة، الذي خسر فقط من قبل أمام ريال مدريد في أكتوبر الماضي في المركز الرابع وله 34 نقطة، متساويا مع أتلتيكو مدريد ثالث الترتيب والذي له مباراة متبقية.

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