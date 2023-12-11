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مونديال الأندية.. اتحاد جدة وأوكلاند يقصان شريط النسخة الـ20

12/11/2023 2:46:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يقص فريقا اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي شريط النسخة الـ20 لبطولة كأس العالم للأندية المقامة بالسعودية عندما يلتقيان الثلاثاء في المباراة الافتتاحية للمسابقة بالدور الأول للمونديال.

ويشارك الاتحاد في البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعدما شارك في نسخة عام 2005 باليابان، عقب تتويجه بدوري روشن السعودي الموسم الماضي، في حين يلعب أوكلاند في المسابقة للمرة الـ11 في تاريخه، معززا رقمه القياسي كأكثر الأندية مشاركة في كأس العالم للأندية، عقب فوزه ببطولة دوري أبطال أوقيانوسيا هذا العام.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة يوم الجمعة المقبل مع الأهلي المصري، حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، في الدور الثاني للمونديال، وهو ما ينذر بإمكانية وقوع مواجهة عربية خالصة جديدة في البطولة، حال فوز الاتحاد باللقاء.

ويسعى الاتحاد لمصالحة جماهيره، التي شعرت بخيبة أمل كبيرة من نتائجه المهتزة في الموسم الحالي بالدوري السعودي، حيث يتواجد حاليا في المركز الخامس برصيد 28 نقطة من 16 مباراة، بفارق 16 نقطة كاملة خلف الهلال (المتصدر).

من جانبه، يحلم أوكلاند، الذي تمثلت أبرز إنجازاته في البطولة بالحصول على المركز الثالث بنسخة عام 2014 في المغرب، بتحقيق المفاجأة رغم صعوبة المهمة التي تنتظره.

وخلال رحلته في مونديال الأندية سبق لأوكلاند خوض 7 لقاءات ضد فرق عربية، حيث تغلب على المغرب التطواني المغربي 4 - 3 بركلات الترجيح، ووفاق سطيف الجزائري 1 - صفر، وشباب الأهلي دبي الإماراتي 2 - صفر.

وخسر الفريق النيوزيلاندي أمام الرجاء البيضاوي المغربي 1 - 2، وأمام الأهلي المصري 2-0 و3-0، كما خسر أمام الجزيرة الإماراتي 1-0.

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