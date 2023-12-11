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مانشستر يونايتد يواجه خطر الخروج المبكر أمام بايرن ميونيخ

12/11/2023 2:46:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - يواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفه بطل المجموعة الأولى بايرن ميونيخ مساء اليوم، وفرصه في التأهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا معلقة بخيط رفيع.
ويحتل الفريق الإنجليزي - الذي خسر 3-4 في ميونيخ في الجولة الأولى، قاع الترتيب برصيد أربع نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف كل من كوبنهاجن وغلطة سراي، اللذين يلتقيان في الدنمارك في المباراة الأخرى ياليوم الأخير للمجموعة، ولذلك يجب على يونايتد الفوز على أمل أن تنتهي المباراة في كوبنهاجن بالتعادل ليتفوق على كلا الناديين ويحتل المركز الثاني.
ويمتلك الفريقان 9 ألقاب في المسابقة فيما بينهما، حيث يتباهى بايرن بستة ألقاب مقابل ثلاثة ليونايتد، وحصل الفريق البافاري على لقبه الأخير في العام 2020، فيما يونايتد قد فاز آخر مرة باللقب في العام 2008.
اللقب الأوروبي الثاني لمانشستر يونايتد، جاء على حساب بايرن، في النتيجة الأكثر دراماتيكية لنهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سجل فريق أليكس فيرجسون هدفين في الوقت الإضافي ليحقق الفوز 2-1 على ملعب "كامب نو" في العام 1999.
وتقدم بايرن إلى دور الـ16، في كل المواسم الـ16 الماضية؛ وعلى النقيض من ذلك، ظهر يونايتد في الأدوار الإقصائية مرة واحدة فقط في المواسم الأربعة الماضية.
وخاض الفريقان 12 مباراة بينهما في المسابقة، فاز بايرن في 5 منها، مقابل خسارتين و5 تعادلات، وأحرز الفريق الألماني 20 هدفا في هذه المواجهات مقابل 16 لمانشستر يونايتد.
وتقاسم الفريقان سبعة أهداف في ميونخ يوم 20 من أيلول (سبتمبر) الماضي، حين فاز بايرن على أرضه بنتيجة 4-3، وأحرز البديل ماتيس تيل الهدف الحاسم في الدقيقة 92.
وسيكون يونايتد، صاحب أفضل خط هجوم في المجموعة برصيد 12 هدفا مقابل أسوأ خط دفاع (استقبلت شباكه 14 هدفا)، مطالبا بالفوز شرط تعادل كوبنهاجن وغلطة سراي لضمان المركز الثاني وتأهله الى ثمن النهائي، في حين أن فوز أحد الأخيرين سيمنحه المركز الثالث واستكمال مشواره القاري في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".
ولن تكون مهمة يونايتد سهلة خصوصا وأنه سيستقبل فريقا جريحا مني بخسارة مذلة أمام أينتراخت فرانكفورت 1-5 في الدوري السبت الماضي، وبالتالي سيكشر عن أنيابه أمام "الشياطين الحمر" لمصالحة جماهيره والعودة إلى سكة الانتصارات، علما بأن البافاري لم يهزم لمدة ست سنوات في دور المجموعات.
بدوره مني يونايتد بخسارة مذلة على ملعبه أمام بورنموث وبثلاثية نظيفة السبت الماضي في الدوري.
وانتقد نجم يونايتد السابق مايكل أوين الفريق، قائلا: "لا توجد هوية في هذا الفريق. لا أعرف ما الذي يحاولون القيام به فريق هجمات المرتدة، فريق استحواذ؟ ليس لدي أي فكرة عنهم".
في المقابل، قال مدربه الهولندي إريك تن هاج: "كفريق، نحن لسنا جيدين بما فيه الكفاية لنكون منتظمين في تحقيق النتائج الجيدة. علينا أن نعمل بشكل جماعي لتحسين ذلك".
ومن المؤكد أن الخروج المبكر من المسابقة القارية العريقة، سيضع المزيد من الضغوطات على كاهل مدربه الهولندي تين هاج، الذي أصر بعد الفوز على تشيلسي 2-1 في المرحلة الخامسة عشرة في الدوري، أن فريق "الشياطين الحمر" لا يعيش أزمة، إلا أن آماله بقدرة يونايتد على إيجاد نقطة تحول، لم تدم طويلاً بعدما تلقى هزيمة موجعة على أرضه أمام بورنموث.
ويحتل يونايتد الذي بدا واضحا دخوله بأزمة ثقة، المركز السادس في الـ"بريميرليج" برصيد 27 نقطة، بعدما تلقى هزيمته السابعة هذا الموسم في 16 مباراة، متأخرا بفارق 10 نقاط عن ليفربول المتصدر.
وفي حين ما يزال بامكان يونايتد أن يلحق بفرق الصدارة والمنافسة على المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إلا ان الحاجة إلى حجز بطاقته إلى ثمن نهائي المسابقة القارية الأم باتت أمرا ملحاً.
وينعكس تخبط يونايتد داخل المستطيل الأخضر على ضعف الصعيد الدفاعي، حيث اهتزت شباكه 14 مرة في خمس مباريات أوروبية، بمعدل 2.8 هدف في المباراة، في حين، فقد نجاعته الهجومية في الدوري إذ لم يسجل سوى 18 هدفا في 16 مباراة.
وقال تين هاج على وقع احتفال بورنموث بفوزه الأول على الإطلاق في "أولد ترافورد": "نحن فعلا غير منسجمين. لدينا القدرة على القيام بذلك، لكن عليك القيام بذلك في كل مباراة".
وأضاف: "أعتقد أننا كفريق لا نملك الجودة الكافية لنقدم الثبات وعلينا أن نعمل كفريق من أجل تطوير ذلك".
ويعاني يونايتد، من غياب "رأس الحربة الفتاك"، حيث لم يتمكن أي مهاجم في صفوفه من التسجيل على أرضه في الدوري منذ بداية الموسم الحالي.
ويعكس هذا التراجع مهاجمه ماركوس راشفورد الغائب بشكل شبه كلي عن التهديف، بعدما كان سجل 30 هدفا الموسم الماضي في أفضل غلة في مسيرته، إلا أنه لم يعرف طريق الشباك سوى مرتين هذا الموسم، إحداهما من ركلة جزاء.
ويبدو أن المهاجم الدولي "للأسود الثلاثة"، استنفد صبر تن هاج، الذي وضعه على مقاعد البدلاء في المباراتين الأخيرتين أمام تشيلسي وبورنموث، لكن من المرجح أن يدفع به أساسياً أمام عملاق بافاريا بسبب غياب الحلول.
في المقابل، قدم الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو ومضات من التألق، على الرغم من أن أداءه ما يزال غير مستقر بالنسبة لجناح يبلغ 19 عاما.
ويضاف إلى أزمة يونايتد، صيام البرازيلي أنتوني الذي جلبه تن هاج في صفقة بقيمة 108 ملايين دولار العام الماضي، عن التسجيل، حيث لم يهز الشباك في آخر 25 مباراة.
وتعتبر صفقة أنتوني واحدة من قائمة طويلة من الإخفاقات الباهظة الثمن التي شهدت تراجع يونايتد خلال عقد من الزمان منذ أن قرر المدرب الأسطوري الأسكتلندي أليكس فيرجسون اعتزال التدريب.
وحملت الخسارة أمام بورنموث الرقم 35 التي يتعرض لها يونايتد في عقر داره في الدوري منذ رحيل فيرغسون.
وفي نظرة سريعة إلى الأرقام خلال الفترة الذهبية للمدرب الأسكتلندي التي استمرت 26 عاما، سقط يونايتد على ملعبه "أولد ترافورد" في "البريميرليج" في 34 مباراة فقط.
وعلى الرغم من أن بايرن ضمن مقعده في ثمن النهائي متصدرا للمجموعة، إلا أنه يريد إثبات أن خسارته المذلة أمام أينتراخت فرانكفورت، ليست سوى كبوة جواد.
ويدرك يونايتد صعوبة مهمته أمام فريق تعود آخر هزيمة له في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا إلى ما قبل ست سنوات.
رأى قائد يونايتد الدولي البرتغالي برونو فرنانديز، أنه يتوجب على فريقه أن "يقوم بعمله" ويأمل في الحصول على المساعدة في كوبنهاجن، وأضاف: "نعلم أن المباراة المقبلة ستكون صعبة للغاية، إذ علينا الفوز وانتظار نتيجة جيدة في المباراة الأخرى بالنسبة لنا".
وختم قائلا: "علينا أن نقوم بعملنا في المقام الأول، وندرك جيدا قدرتنا على تحقيق النتيجة المرجوة".
وتأهل 12 ناديا حتى الآن هم: بايرن ميونيخ (المجموعة الأولى)، آرسنال الإنجليزي وأيندهوفن الهولندي (الثانية)، ريال مدريد الإسباني (الثالثة) وريال سوسييداد الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي (الرابعة)، أتلتيكو مدريد الإسباني، لاتسيو الإيطالي (الخامسة)، بوروسيا دورتموند (السادسة)، مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزج الالماني (السابعة)، وبرشلونة الإسباني (الثامنة).
وتتجه الأنظار إلى ملعب سان سيرو في ميلانو، حيث يلتقي إنتر وصيف بطل النسخة الأخيرة مع ضيفه ريال سوسييداد في قمة حسم صدارة المجموعة الرابعة.
وضمن الفريقان تأهلهما إلى ثمن النهائي من دون أي خسارة مع جمعهما 11 نقطة، وتعادلا 1-1 في الجولة الاولى.
ويحتاج إنتر إلى الفوز لانتزاع الصدارة وتفادي مواجهة فرق من العيار الثقيل في ثمن النهائي، فيما يكفي سوسييداد التعادل للبقاء في ريادة المجموعة.
وفي المجموعة ذاتها، يلتقي سالزبورج النمساوي (4 نقاط) مع ضيفه بنفيكا البرتغالي، بطل المسابقة مرتين، في قمة على المركز الثالث لمواصلة المشوار في مسابقة الدوري الأوروبي.
ويكفي بطل النمسا التعادل، فيما يجد بطل البرتغال، صاحب نقطة واحدة، نفسه مضطرا إلى الفوز كي يتفادى الخروج خالي الوفاض.
وفي مباريات هامشية، يلعب وأيندهوفن مع آرسنال في المجموعة الثانية، فيما يتواجه لنس الفرنسي (5 نقاط) مع إشبيلية الإسباني (نقطتان) في صراع على المركز الثالث للمجموعة. -(وكالات)

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