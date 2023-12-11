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الناشئين يبدأ حملة الدفاع عن لقب غرب آسيا بمواجهة الإمارات

12/11/2023 2:46:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- يبدأ المنتخب الوطني تحت 15 عاما لكرة القدم، مشواره للحفاظ على لقب بطولة غرب آسيا بنسختها العاشرة، عندما يلتقي نظيره الإماراتي عند الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت عمان، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية للبطولة، التي تقام منافساتها في ملعب مجمع السعادة بمدينة صلالة بسلطنة عمان.
ويسعى المنتخب الوطني إلى إظهار قوته منذ بداية البطولة، أملا بقطع خطوة جيدة نحو بلوغ الدور الثاني من البطولة، ومحاولة التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، علما بأن النسخة الماضية أقيمت في صيف العام الماضي بمدينة العقبة، وتوج المنتخب بالبطولة على حساب المنتخب اللبناني بالفوز عليه بالمشهد الختامي بهدف نظيف.
وانطلقت أمس منافسات البطولة ضمن المجموعة الأولى، حيث واجه أصحاب الأرض المنتخب العماني نظيره اللبناني، فيما التقى المنتخب العراقي مع اليمني.
وتقام البطولة بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم المنتخبات الثمانية على مجموعتين، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة للمربع الذهبي، فيما تختتم البطولة يوم 20 من الشهر الحالي.
ويتطلع منتخب الناشئين، إلى تحقيق انطلاقة جيدة بمواجهة منتخب يمتلك عناصر جيدة، إذ يأمل المدير الفني للمنتخب الوطني عبد الله القططي، في مواصلة إنجازاته مع الفئات العمرية للمنتخبات الوطنية على صعيد البطولة الإقليمية.
وكان "الناشئين"، خاض مباراتين وديتين خلال الأسبوع الماضي بمعسكر داخلي أمام المنتخب العراقي، إذ انتهت المواجهة الأولى بالتعادل من دون أهداف، والثانية بهدف لمثله.
وتضم قائمة المنتخب للبطولة 23 لاعبا، وهم: قصي الحلاحلة، زياد الزعبي، أزد يعيش، مهند محمود، هشام سلامة، خزرج القاسم، ياسر الحمبوز، محمد أبو الغنم، محمود الطميزي، أحمد ملكاوي، زيد أبو دهيم، ماجد العدوان، قيس الشواشرة، محمد أبو رمح، عز الدين المصري، حسن العابورة، زيد الخالدي، محمود قابوق، ضياء الدين هشام، حمزة الغبيش، أكرم أبو عاقولة، حسين ذيابات وأحمد الربايعة.
وتحدث القططي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بفرق المجموعة الثانية، عن أن استعدادات فريقه للبطولة جاءت جيدة للظهور بشكل مميز في هذا الاستحقاق، مضيفا أن المسؤولية كبيرة على المنتخب باعتباره بطلا للنسخة السابقة، متمنيا من لاعبيه تقديم أداء مشرف للكرة الأردنية.
وأضاف: "تشكل البطولة محطة مهمة لرفع مستوى الجاهزية للتصفيات الآسيوية، وفرصة الاستفادة من خوض منافسات قوية بمجموعة متوازنة، ونأمل في الظهور بشكل مميز والوصول إلى أبعد نقطة في البطولة".
وسيخوض المنتخب مواجهته الثانية بعد غد، أمام المنتخب السعودي عند الساعة الرابعة مساء، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بلقاء المنتخب السوري السبت المقبل بالتوقيت ذاته.

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