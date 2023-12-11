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لقطة مبهرة في حفل جوائز فيا.. والحمود فخور بجائزته

12/11/2023 2:46:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - كشفت لقطة عفوية مبهرة لأبطال رياضة السيارات، خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، الذي أقيم في العاصمة الأذرية باكو أخيرا، تمثلت في قيام البطل القطري ناصر العطية بترتيب ربط عنق "بابيون" منافسه في بطولة الشرق الأوسط للراليات العماني عبد الله الرواحي، خلال الحفل الذي شهد أيضا تتويج الملاح الأردني عطا الحمود.
وتقاسم العطية وملاحه ماثيو باوميل والرواحي وملاحه الحمود، لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للسائقين والملاحين.
وتكشف هذه اللقطة مفهوم الروح الرياضية بين المتنافسين، بحيث تحتدم المنافسة بين الأطراف في الميدان، فيما تبقى الروح الرياضية هي سيدة الموقف.
وتعد الرياضة تهذيبا للنفوس قبل أن تكون حصدا للألقاب والكؤوس، وهو ما يجسده الكثير من الرياضيين الذين يفتخرون بإنجازاتهم الكبيرة، ويحافظون على تواضعهم وأخلاقهم في التعامل، ما يكسبهم شعبية أكبر.
والعطية كان انطلق إلى العالمية من خلال مشاركته في راليات الأردن وفي بطولة الشرق الأوسط، حيث حصد لقب رالي الأردن 16 مرة وهو صاحب لقب رالي داكار الصحراوي العالمي الشهير 5 مرات وتسلم في حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للسيارات، جائزة بطولة العالم للراليات الصحراوية الطويلة (W2RC) "رالي رايد" للموسم 2023، وجائزة بطولة العالم للراليات الصحراوية "كروس كانتري" للباها 2023، التي حصد لقبها 9 مرات ، وجائزة بطولة الشرق الأوسط التي توج بها هذا الموسم للمرة الـ19 في تاريخه، وذلك مناصفة مع السائق العماني عبدالله الرواحي.
كما أن الرواحي، انطلق هو أيضا من الأردن نحو القمة، حيث كان يشارك منذ صغره في بطولة الأردن للكارتينغ، وبعد أن اشتد عوده توجه للمشاركة في سباقات للسيارات في سلطنة عُمان ، وحقق العام الحالي لقب رالي الأردن الدولي للراليات في إنجاز تاريخي للمرة الأولى في مسيرته إلى جانب ملاحه الأردني عطا الحمود، كما حققا أيضا لقب بطولة الأردن للراليات المحلية مرتين في العامين (2019، 2023).
وكان الملاح عطا الحمود، الأردني الوحيد الذي توج بلقب بطولة الشرق الأوسط للراليات للملاحين في حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)،
ويعتبر هذا الإنجاز تاريخيا بالنسبة للملاح الحمود، والذي نال هذا اللقب لأول مرة في مسيرته، ليصبح ثاني أردني يحقق اللقب، بعد الملاح خالد زكريا الذي ناله العام 2001، مع بطل الراليات الإماراتي محمد بن سليم.
‏وحقق إلى جانب العُماني عبد الله الرواحي في العام 2019، لقب بطولة الأردن ‏للراليات ‏للسائقين والملاحين، وفي العام ذاته، فازا لأول مرة بلقب بطولة عُمان للراليات، كما نال العام 2022 لقب الفئة تي 4 للملاحين في‎ بطولة ‏السعودية، إلى جانب السائق السعودي سعيد الموري، وشارك في راليات جدة والقصيم وعسير، كما شارك في رالي حائل الدولي العام الحالي، وفي الراليات المحلية حققت لقب بطولة ‏الأردن للملاحين ‏‎5‎‏ مرات الأعوام 2003 و2010 و2019 و2020،‎2023 ‎‏، ونال لقب ‏رالي باها الأردن عن فئة الدراجات النارية العام ‏‏2018، في النسخة التجريبية.
وحول الأجواء العامة في حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي للسيارات قال الحمود لـ"الغد": "أجواء الحفل كانت مميزة، بعيدا عن حلبة السباقات، الجميع كان فرحا بتتويجه بالجوائز، وسط روح رياضية كبيرة، وأولى البطل العالمي اهتماما كبيرا بالسائق العٌماني عبد الله الرواحي وقام في لقطة أبهرت الجميع بتوظيب ربط عنق الرواحي، وقام بمساعدته بارتداء العباءة العربية قبل تسلمه جائزة الاتحاد الدولي، كما قام بالإشادة بالإنجاز الذي حققته في بطولة الشرق الأوسط وشعوري لا يوصف بتمثيل الأردن في الحفل، كانت لحظات فخر واعتزاز بالنسبة لي في أول تجربة تاريخية".

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