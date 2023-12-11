مشهد جديد يجسد كوارث الاحتراف في الأردن.. أرقام غازي الياسين تعيده للواجهة

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

حارس الرمثا السابق غازي الياسين يحطم الأرقام القياسية

في ظل الحديث عن أرقام قياسية للحسين إربد، في الموسم الكروي الحالي، من خلال حفاظ حارس المرمى عبدالله الزعبي، على نظافة شباكه رغم مرور 8 جولات على انطلاق الدوري، جاءت السجلات وأصوات الخبراء، لتتطرق إلى حارس مرمى فريق الرمثا السابق أيام الثمانينيات غازي الياسين، الذي نجح في تحطيم رقم قياسي جديد، من خلال الحفاظ على نظافة شباكه خلال 13 مباراة بالدوري الذي أقيم عامي 1981-1982. وحقق الياسين رقما قياسيا بالحفاظ على مرماه في أول 13 مباراة بالدروي، رغم أن الدوري في تلك الفترة لم يكن يتضمن عددا كبيرا من المباريات كما هو الحال الآن.

الصحفي الرياضي الخبير كمال الروسان، الذي يعتبر أرشيفا رياضيا بارعا وذا مصداقية، كشف في تصريح لـ"الغد"، أن غازي الياسين سبق وأن حقق رقما قياسيا بالحفاظ على شباكه بيضاء خلال 13 مباراة بالدوري، قبل أن يدخل مرماه هدف في المباراة الرابعة عشرة عبر لاعب الحسين إربد لورنس ساجع من ركلة جزاء.

وأضاف: فريق الرمثا في دوري 1982 لم يدخل مرماه طيلة الدوري سوى 4 أهداف، ما يدل على قوة حراسة المرمى والدفاع، وقوة الفريق أيضا.

كوارث الاحتراف.. فريق بالمحترفين يذهب إلى المباريات بحافلة المدرسة

في مشهد جديد يكشف حجم الكوارث الموجودة في دوري المحترفين لكرة القدم، اضطر لاعبو أحد فرق المحترفين، للتوجه إلى المباراة الماضية بالدوري بواسطة حافلة مدرسة، في ظل عدم القدرة على فك الحجز الموجود على حافلة النادي. ووجدت الإدارة نفسها مضطرة للاستعانة بحافلة الباص واستئجارها، للذهاب إلى المباراة.

ومن الكوارث التي تحدث في دوري المحترفين أيضا، وتعكس الحالة المادية الصعبة، قام ناد آخر بدوري المحترفين، بتشغيل حافلة النادي لنقل طلاب مدرسة، أملا في الحصول على مبلغ مالي يساعد في سداد جزء من متطلبات فريق الكرة.

أندية الأولى والثانية تدرس مقاطعة "عمومية" الاتحاد

تواصل أندية الدرجتين الأولى والثانية، دراسة مقاطعة اجتماع الهيئة العامة لاتحاد الكرة المنوي عقده يوم السبت المقبل، في فندق كمبنسكي بعمان.

وكشف الناطق الإعلامي لأندية الدرجة الثانية ورئيس نادي شباب حواره راتب الشطناوي، وجود اتصالات ومشاورات بين الأندية في الدرجتين الأولى والثانية، للتوصل إلى صيغة مشتركة لتلبية احتياجات الأندية بالشراكة مع الاتحاد المظلة الرسمية للأندية.

واضاف في رده على استفسارات "الغد": المشاورات تبحث مقاطعة الاجتماع، بسبب أن جدول الأعمال الأخير، خلا من عرض المذكرة المرفوعة من قبل الدرجتين الأولى والثانية، والتي تم رفعها مؤخرا بطلب من الاتحاد نفسه.

وقال: ترى الأندية أن هذه الخطوة تكشف تهميش دورها، وكان لزاما عرض المذكرة خلال الاجتماع لمناقشتها والخروج بتوافق يلبي طموح الأندية بالشراكة مع الاتحاد، لافتا إلى أن الأندية "الأولى والثانية"، لم تحسم قرار مشاركتها في الاجتماع حتى الآن، بانتظار مزيد من المشاورات، تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي.

جبر خطاب ينهي ارتباطه بجبل المكبر الفلسطيني

أنهى المحترف الأردني في فريق جبل المكبر الفلسطيني جبر خطاب، ارتباطه مع الفريق الفلسطيني بالتراضي.

وجاء هذا الانفصال بين الجانبين، في ظل إيقاف المنافسات الفلسطينية بسبب العدوان الغاشم، وانسحاب جبل المكبر من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

سولين الزعبي تقود فريقها للقب في ماليزيا

قادت المسؤولة الفنية عن الكرة النسوية في الاتحاد الماليزي لكرة القدم سولين الزعبي، فريقها للفوز بكأس الصداقة الودي.

وفي التفاصيل، فقد نظم الاتحاد الماليزي لكرة القدم، بالشراكة مع الاتحاد الآسيوي، بطولة ودية بمشاركة فرق تمثل موظفي الاتحادين، حيث اشتملت البطولة على مباريات في كرة القدم، ومباريات في الألعاب الإلكترونية.

وشاركت سولين في صفوف فريق موظفي الاتحاد الماليزي، حيث ساهمت في قيادة فريقها للفوز على فريق موظفي الاتحاد الآسيوي، لتهدي اللقب للاتحاد الماليزي الذي يظفر به لأول مرة في تاريخه.

إسراء مبيضين تقود نهائي دوري الدرجة الأولى

تفيد المعلومات الواردة من اتحاد كرة القدم، أن دائرة الحكام لديها توجه لتكليف الحكمة إسراء مبيضين، لإدارة المباراة النهائية بدوري الدرجة الأولى التي تجمع الجزيرة والبقعة يوم غد الأربعاء، في مباراة ربما تشهد حفل التتويج في حال حقق الجزيرة الفوز أو التعادل.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها تكليف حكمة بإدارة مباراة نهائية بدوري الدرجة الأولى، علما أن إسراء تعتبر من الحكمات المميزات اللواتي أثبتن حضورا لافتا، في ظل الخبرة التي تمتلكها بحكم مشاركتها في الكثير من المباريات.

لاعبو الجليل يغيبون عن التدريب كمشاركة في الإضراب

غاب لاعبو فريق الجليل لكرة القدم، عن تدريب يوم أمس، بالتنسيق والتشاور مع الإدارة والجهاز الفني، انطلاقا من المشاركة في الإضراب الذي حدث يوم أمس في جميع أنحاء العالم، للمطالبة بوقف العدوان الصهيوني على غزة.

لاعبو الجليل فضلوا التضامن مع المضربين، وتنفيذ الإضراب، على أن يعودوا للتدريبات اليوم.

الجليل أكد أن الواجب يحتم عليهم المشاركة في الإضراب ليوم واحد، نصرة لغزة وفلسطين.

كواليس النجوم

. إدارة النادي الفيصلي ممثلة باللجنة الاجتماعية، حرصت على القيام بزيارة إلى نادي الجزيرة، لتهنئته بعودة فريقه إلى مصاف أندية المحترفين لكرة القدم.. اللجنة الاجتماعية، سبق وأن زارت أيضا نادي الصريح، لتهنئته بالعودة للمحترفين.. اللجنة الاجتماعية في الفيصلي تعتبر من اللجان الفاعلة بأنشطتها وفق ما كشفته الفترة القليلة الماضية، بانتظار الاستمرار على هذا النهج.

. دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، أكدت أنه لا أخطاء تحكيمية ارتكبت خلال مباريات الجولة الماضية من دوري المحترفين.. دائرة الحكام ناقشت على مدار اليومين الماضيين أحداث المباريات، وخرجت بنتيجة أن قرارات الحكام في جميع المباريات كانت صحيحة... إلى ذلك تعتزم دائرة الحكام واعتبارا من الدورة المقبلة بدوري المحترفين، إدخال 10 من الحكام المستجدين، في مرحلة معايشة مع حكام الخبرة في دوري المحترفين، من خلال التواجد معهم للوقوف على ما يفعلونه خلال المنافسات، أملا في اكتساب الخبرات.

. رواد نادي الحسين إربد، بدأوا بالتوافد على مقر النادي بعد إعادة افتتاحه قبل أيام، في ظل انتهاء عملية الصيانة التي استغرقت ما يقارب السبعة أشهر.. التوقعات ترجّح تنظيم احتفال رسمي بمناسبة إعادة افتتاح المقر.

. نجوم في دوري المحترفين لكرة القدم، كشفوا عن تولد قناعة لديهم بأنهم لا يمكن أن يحصلوا على مستحقاتهم المالية من دون اللجوء إلى شكاوى رسمية في اتحاد كرة القدم.. لاعبون كشفوا عن استعدادهم قريبا لتقديم شكوى ضد أنديتهم، لضمان حصولهم على المستحقات.

. عدد كبير من نجوم كرة القدم مدربين وحكاما ولاعبين وإداريين، حرصوا على التواجد في عزاء زوجة مدير دائرة الحكام السابق سالم محمود، في مشهد يجسد الحب الذي يحظى به محمود في الوسط الرياضي.

. لاعبون في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، اتهموا مدرب الفريق بالحديث عنهم بشكل سلبي أمام إدارة النادي، الأمر الذي فجر أزمة انعدام ثقة بين الطرفين.. حديث المدرب للإدارة تسرب إلى اللاعبين الذين أبدوا امتعاضهم من تصرف المدرب.