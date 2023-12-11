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التايكواندو يعسكر في الفجيرة.. وأبو الرب مرشحة للتصفيات الآسيوية

12/11/2023 2:46:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان- يشارك المنتخب الوطني للتايكواندو، في معسكر الفجيرة الدولي الذي يقام بالفترة من 18- 30 الشهر المقبل، حيث يمثل المنتخب 8 لاعبين.
ويأتي هذا المعسكر في إطار التحضير للمشاركة في بطولة الفجيرة الدولية (عيار نجمة) التي ستقام في شهر شباط (فبراير) المقبل.
وأعلن نادي الفجيرة للفنون القتالية عبر مواقعه على الفيسبوك يوم أمس عن فتح باب التسجيل في معسكر الفجيرة الدولي للتايكواندو، والذي سيتم فيه انتقاء أفضل اللاعبين في العالم للمشاركة في المعسكر التدريبي.
إلى ذلك تشكل التصفيات الآسيوية القارية المؤهلة لأولمبياد باريس التي ستقام في الصين خلال شهر آذار (مارس) المقبل، فرصة لتأهل لاعبة إضافية من المنتخب الوطني إلى الأولمبياد.
وتعد لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب من أقوى المرشحات للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، وفي حال حققت أبو الرب الميدالية الذهبية أو الفضية ستتأهل للأولمبياد المقبل.
وكان تأهل إلى أولمبياد باريس 2024 مباشرة بعد الحفاظ على مكان لهم في التصنيف الأولمبي ضمن المراكز الستة الأوائل، كل من: جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) والتي أحرزت الميدالية البرونزية في جائزة مانشستر، وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) الذي نال الميدالية البرونزية أيضا، وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم).
ويضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني خطة تدريبية قوية لاستكمال فترة الإعداد الجيد للأولمبياد المقبل، والتي تشمل على معسكرات تدريبية ومشاركات دولية وإقليمية، كما سيضع خطة استراتيجية تخدم اللاعبين في قرعة أولمبياد باريس التي ستقام في شهر أيار (مايو) المقبل.
ويؤكد التصنيف الأولمبي للمنتخب الوطني للتايكواندو تفوق لاعبيه، حيث شهد العام الحالي تحقيق الكثير من الإنجازات، بقيادة المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف والجهاز المعاون، الأمر الذي يحمل المنتخب الوطني مزيدا من المسؤولية لتحقيق الإنجازات، ورفع علم الوطن عاليا في أولمبياد باريس 2024.
يشار إلى أن منتخب التايكواندو تنتظره مشاركات مهمة العام المقبل على شاكلة بطولة آسيا التي ستقام في فيتنام خلال شهر أيار (مايو) المقبل، وبطولتي الفجيرة وبطولة كأس العرب (عيار نجمة) في شهر شباط (فبراير)، وبطولة مصر (عيار نجمتين) التي ستقام في شهر نيسان (أبريل)، ويعتمد برنامج المشاركات على ما يراه مجلس إدارة اتحاد التايكواندو مناسبا.

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