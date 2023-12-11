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الوحدات يتعادل مع الكويت ويعقد فرص تأهله في كأس الاتحاد الآسيوي

12/11/2023 2:46:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






اكتفى فريق الوحدات بالتعادل مع ضيفه الكويت الكويتي بهدف لمثله، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وتأهل الكهرباء العراقي عن المجموعة للدور المقبل متصدرا برصيد 13 نقطة، بعد فوزه على أهلي حلب السوري بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما استقر الوحدات ثانيا برصيد 10 نقاط، وحل الكويت في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.
وصبت جماهير الوحدات جام غضبها على مجلس إدارة النادي، والجهاز الفني واللاعبين، بسبب الأداء المتواضع الذي قدمه الفريق خلال المباراة، ما تسبب بالدخول بحسابات معقدة للتأهل للدور الثاني من البطولة.
وينتظر الوحدات المنافسة على المركز المؤهل كأفضل ثان من بين مجموعات منطقة غرب آسيا، في انتظار مباريات اليوم بالمجموعتين الأولى والثالثة، إذ يلتقي الزوراء العراقي مع الرفاع البحريني، والنجمة اللبناني مع العربي الكويتي، والعهد اللبناني مع الفتوة السوري، علما بأنه يتم خصم نقاط الوحدات الست من مواجهتي الأهلي ليصبح لديه 4 نقاط.
وكان الوحدات قد بدأ مشواره في البطولة بالفوز على الأهلي بهدفين دون رد، قبل أن يتعثر بالجولة الثانية بالخسارة من الكويت بهدفين لهدف، وتغلب على الكهرباء بالجولة الثالثة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وخسر بالنتيجة ذاتها من الكهرباء في مباراة الإياب، وكرره انتصار على الأهلي بهدفين نظيفين.
وشهدت المباراة متابعة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، والذي عاد من إجازته ويتحضر لإعلان قائمة المنتخب المشاركة بنهائيات كأس آسيا مطلع الشهر المقبل في قطر.
تشكيلة الفريقين
الوحدات: عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، دانيال عفانة، يوسف أبو الجزر، خالد كردغلي (عامر جاموس)، محمود شوكت، أحمد سمير (محمد عبد المطلب“بوغبا”)، مهند أبو طه، صالح راتب (بهاء فيصل)، أنس العوضات وسيدريك هنري.
المدير الفني: رشيد جابر (سلطنة عمان)
الكويت: عبد الرحمن كميل، مشاري غنام، رضا هاني، فهد حمود، فهد الهاجري، رضا هاني (أحمد الظفيري)، علي حسين، محمد مرهون (طلال الفاضل)، المهدي برحمة، عمر إسماعيل (سامي الصانع) وطه ياسين الخنيسي.
المدير الفني: نبيل معلول (تونس)
الحكام: أدار اللقاء طاقم تحكيم سعودي مكون من فيصل البلوي حكما للساحة، المساعد الأول فيصل القحطاني، المساعد الثاني هشام الرفاعي وشكري الحنفوش حكما رابعا.
الإنذارات: رضا هاني، عبد الرحمن كميل (الكويت)
سيناريو الأهداف
- مرر لاعب الكويت طه ياسين الخنيسي الكرة برأسه أمام المرمى، يكملها المدافع فهد الهاجري برأسه في الشباك (27).
- رفع لاعب الوحدات فراس شلباية الكرة من الجهة اليمنى قابلها البديل بهاء فيصل برأسه في المرمى (90).
فرص المباراة
- رفع شوكت كرة من منتصف الملعب ضربها أبو طه برأسه فوق المرمى (16).
- لم يستثمر أبو طه الفرصة على بوابة المرمى والتقطها حارس الكويت (35).
- نفذ العوضات ركلة ثابتة تألق في إبعادها كميل عن مرماه (40).
- التقط حارس الكويت على دفعتين تسديدة العوضات من ركلة حرة مباشرة (51).
نجم اللقاء
حصل لاعب الوحدات بهاء فيصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بحسب قرار مراقب المباراة من الاتحاد الآسيوي، وذلك بعد تسجيله هدف التعادل لفريقه، بعد دخوله بديلا في اللقاء.

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