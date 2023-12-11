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19 لاعبا بمنتخب الشباب.. مصري ونيجيري ضمن خيارات عيرا.. ووعكة صحية لمدرب الناشئين

12/11/2023 2:46:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- نطل على القراء الأعزاء، من نافذة أخبار الطائرة المحلية، عبر مجموعة من الأخبار التي تتناول أركان اللعبة، وتسلط الضوء على هموم الأندية وطموحاتها في المنافسات المحلية والإقليمية والعربية، ونقف عند الإنجازات الوطنية بنظرة شمولية تتصف بالمصداقية والموضوعية.
اختيار 19 لاعبا للشباب
من المنتظر أن يسمي المدير الفني للمنتخبات الوطنية للكرة الطائرة التونسي هيثم الوسلاتي، 19 لاعبا ضمن التشكيلة الأولية للمنتخب الوطني للشباب، وذلك في بحر الأسبوع الحالي، وفقا للمشاهدات والرصد الفني لمباريات دوري الناشئين الذي اختتم مؤخرا، وتوج فريق شباب الحسين بلقبها.
ومن المتوقع أن تنطلق تدريبات المنتخب الوطني للشباب الأسبوع المقبل، بعد أن يكون اللاعبون قد أنهوا امتحاناتهم الدراسية؛ حيث سيتم اختبار جميع اللاعبين بدنيا وفنيا لمختلف مراكز اللعب، قبل الوقوف على التشكيلة النهائية التي تضم 12 لاعبا، سيخوضون غمار بطولة غرب آسيا للشباب مواليد 2003 فما فوق.
وعكة صحية لمدرب الناشئين
تعرض مدرب الناشئين حسين سويلم لوعكة صحية، أجبرته على الدخول إلى مستشفى المفرق، للخضوع للفحوصات التي أظهرت تعرضه لالتهاب فيروسي، مما أجبره على الغياب عن تدريبات منتخب الناشئين، التي قادها المدير الفني للمنتخبات الوطنيىة التونسي هيثم الوسلاتي، والمدرب الوطني فايز الدعجة.
ورد سويلم على اتصال "الغد" من المستشفى، مطمئنا الجميع على سلامته وتماثله للشفاء وخروجه من المستشفى اليوم على أبعد تقدير.
مرعي يتأهب
يستعد لاعب فريق شباب الحسين المميز أسامة مرعي للالتحاق بتدريبات الفريق التي تنطلق الجمعة المقبل، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية في منطقة الكتف تكللت بالنجاح، على ضوء معاناته من الإصابة خلال أواخر مباريات الموسم الماضي، ودخوله في فترة تأهيل علاجية بانتظار الالتحاق بالتدريبات الجماعية واختبار مدى جاهزيته في ظل متابعة الجهاز الطبي للفريق.
وأكد المدير الفني للفريق وليد العسود، أن مرعي ورقة فنية مهمة في صفوف الشباب، وأحد النجوم البارزين، وأسهم إلى جانب رفاقه بالحضور المشرف في بطولة أندية غرب آسيا الأولى في عمان، وحمل كؤوس ألقاب الموسم -الدوري والسوبر وكأس الأردن، متمنيا له الشفاء التام ومواصلة تألقه مع الفريق في استحقاقات الموسم المقبل محليا وعربيا وإقليميا.
مصري ونيجيري في خيارات عيرا
أكد المدير الفني لفريق عيرا إياد توفيق، أنه أوصى إدارة النادي بالتفاوض مع لاعبين محترفين أحدهما مصري والآخر نيجيري، بعد اتساع دائرة الخيارات أيضا والدخول في مفاوضات مع ليبي وصربي في وقت سابق، منوها إلى أن إدارة النادي تواصل المفاوضات مع الإفريقيين، اللذين يشغلان المركزين "3 و4"، وفي حال نجحت إدارة النادي في استقطابهما، سيشكلان إضافة فنية نوعية للفريق الطامح إلى المنافسة على جميع الألقاب المحلية، والذهاب بعيدا من بطولتي الأندية العربية في عمان خلال شباط (فبراير) المقبل، وأندية غرب آسيا الثانية التي تقام في عُمان خلال آذار (مارس) المقبل.
يذكر أن استعدادات فريق عيرا للموسم 2024، تنطلق في 20 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، وتتوزع تدريبات الفريق بين صالتي قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، وصالة مدرسة المنهل.
النصر ينهل من نبع المدارس
أكد المدير الفني لفريق النصر علي منكو، أن مدارس تربية لواء ماركا تعد النبع الذي لا ينضب بالمواهب اللافتة بالكرة الطائرة خاصة، ومختلف الرياضات بشكل عام، مشيرا بصفته يشغل مسؤول الكرة الطائرة في مديرية تربية لواء ماركا، إلى أنه استقطب العديد من الخامات الفنية إلى فرق "طائرة" نادي النصر على صعيد اللاعبات اللواتي يشكلن مكسبا كبيرا على صعيد منافسات الصالات أو "الشاطئية"، وشاركن فريق النصر في دوري الشابات ومنهن مرشح للعب في الفريق الأول، على حد تعبير منكو.
وأضاف "تشارك غالبية لاعبات فريق النصر للشابات، منتخب مديرية تربية لواء ماركا في منافسات بطولة الأقاليم المقامة حاليا، وهي التصفيات المؤهلة إلى نهائيات دورة الاستقلال الرياضية، ولدينا أيضا فريق للذكور يضم العديد من الخامات الفتية، ونطمح إلى مواصلة اكتشاف المواهب الرافدة للطائرة الأردنية، إلى جانب مواصلة الاحتفاظ بلقب المنافسات المدرسية".

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