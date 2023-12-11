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اتحاد جدة يبدأ مغامرته المونديالية بلقاء أوكلاند

12/11/2023 2:46:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - تنطلق، مساء اليوم، منافسات كأس العالم للأندية لكرة القدم، للمرة الأولى في السعودية والمرة الأخيرة بنظام البطولة الحالي، حيث يقص ممثل البلد المضيف اتحاد جدة اليوم، شريط الافتتاح بمواجهة أوكلاند النيوزيلندي بطل قارة أوقيانيا.
ويأمل اتحاد جدة المتخم بنجوم عالمية، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني مارسيللو جاياردو، تحقيق فوز مهم، ينقله إلى ربع النهائي، لملاقاة الأهلي المصري بطل افريقيا.
وهناك فوارق فنية هائلة بين نجوم الفريقين، ففي وقت تحتوي فيه صفوف اتحاد جدة على لاعبين أمثال كريم بنزيمة وفابينيو ونجولو كانتي، فإن لاعبي أوكلاند شبه محترفين، حيث يعمل العديد منهم في وظائف أخرى، في مجالات التعليم والفن والعقارات والبناء.
وإذا خاص لاعب أوكلاند إيميليانو تادي اللقاء، فسيعادل الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات في البطولة، والذي يحمله مهاجم الأهلي الحالي حسين الشحات 12 مباراة، وسيرفع أوكلاند رقمه القياسي إلى 11 مشاركة في كأس العالم للأندية، مقابل 9 مشاركات للأهلي.
ويسعى بنزيمة لأن يكون أول لاعب يسجل في 4 نسخ بالبطولة، وهو الذي يملك حتى الآن أربعة أهداف في كأس العالم للأندية، ولا يتفوق عليه سوى سيزار ديلجادو وليونيل ميسي ولويس سواريز (5)، وجاريث بيل (6) وكريستيانو رونالدو (7).
ولدى الاتحاد ثلاثة فائزين بكأس العالم للأندية في صفوفه. فاز بنزيمة بخمسة ألقاب مع ريال مدريد، وساعد فابينيو ليفربول على إحراز اللقب في قطر العام 2019، وكان نجولو كانتي محوريا في فوز تشيلسي بالكأس العام 2021 في الإمارات.
ويبحث اتحاد جدة، عن تكرار إنجاز مواطنه الهلال صاحب المفاجأة العام الماضي في المغرب بوصوله إلى النهائي، وذلك حين يخوض مشاركته الثانية في كأس العالم للأندية في نسختها العشرين، فيما سيكون مانشستر سيتي الإنجليزي المرشح الأوفر حظاً لإكمال موسمه التاريخي بلقب خامس.
ويمني الاتحاد النفس بتكرار ما حققه الهلال في النسخة الماضية، حين تخطى الوداد البيضاوي المغربي في ربع النهائي، ثم فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي قبل الخسارة في النهائي أمام ريال مدريد الإسباني.
ويخوض الاتحاد مشاركته الثانية في البطولة بعد الأولى العام 2005 حين كان بطلاً للقارية الآسيوية، وحل حينها رابعاً بعد تخطيه الأهلي المصري في ربع النهائي، قبل الخسارة في دور الأربعة أمام ساو باولو البرازيلي ومن بعدها مباراة المركز الثالث أمام ديبورتيفو سابريسا الكوستاريكي.
صحيح أن أوكلاند سيتي يتمتع بخبرة واسعة في مونديال الأندية، لكن نتائجه كانت متواضعة جداً باستثناء في نسخة 2014 التي حقق خلالها المركز الثالث.
ويسعى الاتحاد الذي يتسلح بعاملي الأرض والجمهور، إلى تجاوز نتائجه السلبية في الدوري المحلي والظهور بصورة مختلفة، لاسيما بعدما استعاد عددا من لاعبيه المصابين باستثناء الإيطالي لويز فيليبي الذي بات خارج حسابات المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.
ويخوض رفاق بنزيمة البطولة بمعنويات مهزوزة بعد الخسارة في الدوري أمام ضمك 1-3، ما جعل فريق جاياردو، المنضم الشهر الماضي إلى النادي خلفاً للمقال البرتغالي نونو اسبيريتو سانتو، متخلفاً عن الهلال المتصدر بفارق 16 نقطة بعد 16 مرحلة.
بالنسبة للحارس البرازيلي في الاتحاد مارسيلو جروهي، فإن“أي مباراة في كأس العالم للأندية دائماً ما تكون صعبة للغاية. المباراة الأولى دائماً ما تسيطر فيها العصبية. إنها مباراة واحدة فقط، مباراة خروج المغلوب، لذلك تحتاج للفوز كي تبقى على قيد الحياة في البطولة. ندرك أن الفوز على أوكلاند سيتي سيكون صعباً”.
وبعد الخسارة أمام ضمك التي كانت الرابعة للاتحاد في الدوري هذا الموسم، أقر لاعب الوسط البرازيلي ايجور كورنادو“أن أداء الاتحاد كان سيئا أمام ضمك”، مشدداً على أن الخسارة لم تكن“بسبب التركيز على المونديال، بل حدثت أخطاء من جانب اللاعبين وهي السبب في الخسارة، لكن تركيز الفريق سينصب على مباراة أوكلاند في كأس العالم للأندية”.
وفي المقلب النيوزيلندي، حذر لاعب الوسط كاميرون هويسون من الاتحاد، قائلاً لموقع الاتحاد الدولي للعبة“لقد جلبوا بعض اللاعبين من الطراز العالمي، بعض من الأفضل في العالم. سيكون الأمر صعباً للغاية. في بعض الأحيان، عندما تجمع بين أفضل اللاعبين في العالم، فإن الفريق لا يكون متجانساً، لكني شاهدت مبارياتهم وقد تبلور الأداء إلى نحو جيد”.- (وكالات)

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