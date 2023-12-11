تعادل الوحدات يدخله بحسابات معقدة للتأهل بكأس الاتحاد الآسيوي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- اكتفى فريق الوحدات لكرة القدم بالتعادل مع ضيفه الكويت الكويتي بهدف لمثله، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية للبطولة.
وتأهل الكهرباء العراقي عن المجموعة للدور المقبل بالصدارة برصيد 13 نقطة، بعد فوزه على أهلي حلب السوري بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما استقر الوحدات ثانيا برصيد 10 نقاط، والكويت في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.
MENAFN11122023000072011014ID1107573970
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.