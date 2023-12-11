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تعادل الوحدات يدخله بحسابات معقدة للتأهل بكأس الاتحاد الآسيوي

12/11/2023 2:46:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- اكتفى فريق الوحدات لكرة القدم بالتعادل مع ضيفه الكويت الكويتي بهدف لمثله، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثانية للبطولة.
وتأهل الكهرباء العراقي عن المجموعة للدور المقبل بالصدارة برصيد 13 نقطة، بعد فوزه على أهلي حلب السوري بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما استقر الوحدات ثانيا برصيد 10 نقاط، والكويت في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

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