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الفيصلي والحسين.. خطوات تحضيرية تسبق مواجهة الخميس

12/11/2023 2:46:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان - يحشد فريقا الفيصلي والحسين إربد قواهما، استعدادا للمواجهة المترقبة التي تجمع الفريقين عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم بعد غد، على ستاد عمان الدولي، في إطار منافسات الأسبوع العاشر من دوري المحترفين لكرة القدم.
وتستمد المباراة خصوصيتها من كونها تجمع بين فريقين طامحين إلى تحقيق لقب الدوري للموسم الحالي، في ظل منافسة ثلاثية متوقعة يشارك فيها نادي الوحدات أيضا.
ويسعى فريقا الفيصلي والحسين إربد، إلى حسم اللقاء بأهداف مختلفة، حيث يطمح“ الأصفر” إلى العودة لمدينة إربد بنقاط المباراة وتسجيل فوزه التاسع على التوالي والمحافظة على صدارة الترتيب من دون منازع، فيما يريد“الأزرق”، إيقاف انتصارات ضيفه وتقليص الفارق النقطي معه بعد أن أهدر 5 نقاط خلال المباريات الماضية بخسارة أمام الوحدات 2-3، وتعادل مع سحاب بهدف لهدف.
ويدخل الحسين الذي يعيش بداية أفضل مواسمه منذ سنوات طويلة، اليوم معسكرا تدريبا مغلقا في أحد فنادق العاصمة عمان، بصفوف متكاملة ومعنويات مرتفعة، لكن غياب المدير الفني البرتغالي موتة، عن قيادة الفريق من أرض الملعب، بسبب انشغاله في دورة تدريبية بالبرازيل، ترك قلقا عند جماهير نادي الحسين التي ترى أن التوقيت غير مناسب، خصوصا مع وجود مباراة قوية وصعبة قد تؤثر على مستقبل الفريق في المنافسة على اللقب.
وأكدت الجماهير، أن قيادة المباراة عبر تقنية الفيديو، كما حصل في المباراة الماضية مع مغير السرحان لا تخدم تطلعات الفريق الباحث عن لقبه الأول بالدوري، وتمنت الجماهير في تعليقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ألا يؤثر تواجد موتة خارج الأردن على الفريق فنيا خلال مجريات المباراة، وأن يوفق مساعده ماركو في دراسة نقاط القوة والضعف عند الفيصلي بشكل سليم، ويكون قادرا على إدارة المباراة بصورة فنية جيدة.
وعملت إدارة النادي على تحفيز اللاعبين لبذل المزيد من الجهود بهدف الفوز المهم ومنحهم مكافآت الانتصار، كما عملت روابط جماهير الفريق ومحبيه على وضع خطة للتواجد في الملعب بالنسبة الكاملة والوقوف خلف الحسين وتشجيعه بكل روح رياضية، للشد من أزر اللاعبين.
في المقابل، يسعى فريق الفيصلي إلى مصالحة جماهيره بعد الخروج من دوري أبطال آسيا والتعادل المخيب للآمال أمام سحاب في المباراة الماضية، ويدرك مديره الفني“ المجتهد” أحمد هايل والذي أحدث تغييرا واضحا في منظومة الفريق الفنية وأعاد الروح بعد فوزين مهمين في دوري الأبطال على السد القطري والشارقة الاماراتي، أهمية تعزيز قدرات اللاعبين الفنية والبدنية، ومنح الفرصة للاعبين الشباب ليكونوا في التشكيلة الأساسية، كما يدرك أهمية اللقاء في مسيرة“بطل النسخة الماضية”، فالفوز يعيد الفيصلي إلى المنافسة على اللقب والخسارة قد تطيح بآماله في المحافظة على اللقب ولو مؤقتا.
الفيصلي الذي يواصل تدريباته اليومية بجاهزية عالية، يختتم تحضيراته للمباراة بمعسكر تدريبي مغلق يوم غد، في أحد فنادق العاصمة، ويحظى“الأزرق”، بوقفة جماهيرية كبيرة للمساهمة في تجاوز فريق الحسين وإعادة ترتيب أوراق الفريق الفنية بعد نهاية مرحلة الإياب من خلال تعزيز صفوفه خصوصا من اللاعبين الأجانب، كما وعدت إدارته بمنح اللاعبين مكافآت وتأمين رواتبهم.
رقميا لعب فريق الحسين 8 مباريات وله مباراة مؤجلة مع فريق الوحدات، فاز في اللقاءات كافة ويملك 24 نقطة، ويعد الأقوى هجوميا، حيث يملك في رصيده 19 هدفا، كما يعد الفريق الوحيد بين فرق الدوري الذي لم يتلق حارس مرماه عبدالله الزعبي أي هدف في 8 مباريات.
فيما يحتل الفيصلي المركز الثالث برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وخسارة وتعادل، وسجل الفريق 15 هدفا ودخل مرماه 6 أهداف.

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