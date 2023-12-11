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الفايز أفضل سائق بالجولة الختامية بتحدي الروتاكس ماكس للكارتينغ

12/11/2023 2:46:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان - فاز السائق الواعد حمزة الفايز صاحب الـ14 ربيعا بجائزة أفضل سائق عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الجولة الختامية من بطولة تحدي الروتاكس ماكس 2023 للكارتينغ، التي أقيمت على حلبة البحرين الدولية التي يبلغ طولها 1.414 كم.
وجاء فوز الفايز بناء على تصويت ممثلين عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علما بأن البطولة شهدت مشاركة أكثر من 400 متسابق من مختلف أنحاء العالم.
وشارك الفايز في الجولة الختامية وحصل على مقعد المشاركة على ضوء نتائجه في بطولة الإمارات.
وحقق المتسابق الواعد بالجولة الختامية، مراكز متقدمة في التجارب، ولم يحالفه الحظ من بطولة تحدي الروتاكس ماكس في حصص التجارب وتقدم باللفة الأولى من المركز التاسع والعشرين إلى المركز الثاني عشر في الترتيب العام لفئة جونيور ماكس، وفي نهاية السباق جاء في المركز الـ18 من بين 36 سائقا عالميا.
ويواصل الفايز، تألقه على المستوى العالمي في سباقات الكارتينغ، وبات رقما صعبا في منافسة الأبطال العالميين.
وأبلى الفايز بلاء حسنا، في بطولة تحدي الروتاكس ماكس وهذه ليست المرة الأولى، حيث حقق نتائج مميزة على المستويات المحلية والإقليمية، ويحظى بدعم عائلي كبير.
عندما بدأ مشواره في سباقات الكارتينغ بعمر 8 سنوات، وهدفه تحقيق نتائج مميزة على الأصعدة كافة، ورفع علم الأردن عاليا خفاقا في السباقات.
ودخل الفايز في سباقات قوية شهدت تنافسا شديدا وبات ينافس ضمن المراكز الأولى في البطولات الأوروبية، حيث حظي بإشادة كبيرة من قبل المعلقين الرياضيين والمشاركين في سلسلة "أيامي للكارتينغ".
ويشارك الفايز، ضمن صفوف فريق براند ريسينغ، بإشراف الخبير الميكانيكي نصري عازار، المسؤول عن تحضير سيارته، ومرافقته خلال السنوات الثلاث الماضية.
وتنافس نجوم المستقبل في الجولة الختامية من بطولة تحدي الروتاكس ماكس للكارتينغ، في 8 فئات، وأبرزها مايكرو ماكس، ميني ماكس، جونيور ماكس، سينيور ماكس، ماكس دي دي 2، ماكس دي دي 2 ماسترز، إي 20 سينيور، وإي 20 سينيور ماسترز. وبدأت المنافسة على المضمار منتصف الأسبوع الماضي، مع أولى حصص التجارب، واستمرت هذه المنافسات حتى يوم الأربعاء الماضي، بعدها انطلقت الحصص التأهيلية في اليوم التالي، وبعد ذلك أقيمت السباقات الختامية يومي الجمعة والسبت الماضيين.
وبعد أسبوع كامل من إثارة منافسات ختام البطولة العالمية، تمكن كل من: جنسون تشالك من بريطانيا في فئة 125 مايكرو ماكس، وروري أرمسترونغ من بريطانيا في فئة 125 ميني ماكس، وتيمو جونجلينج من بريطانيا في فئة 125 جونيور ماكس، وأندريه بيتروفيتش من صربيا في فئة 125 سينيور، وراجنار فيروس من إستونيا في فئة دي دي 2 ماكس، وبن كوبر من كندا في فئة دي دي 2 ماكس ماسترز، وماتس يوهان أوفرهوف من ألمانيا في E20 سينيور، وجواو جونكالفيس من البرازيل في E20 ماستر، وفيتي سالمي من فنلندا في فئة E10 من الفوز بالمراكز الأولى ضمن فئات البطولة.

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