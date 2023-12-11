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نجمة لا كاسا دي بابل لغرة: أبناؤكم أبناؤنا وبيوتكم المدمرة بيوتنا

12/11/2023 2:46:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

شاركت الممثلة الإسبانية إيتزيار إيتونيو، بطلة مسلسل "لا كاسا دي بابل" الإسباني الشهير في وقفة احتجاجية حاشد، وسط بلدة غرنيكا شمالي إسبانيا، دعماً لفلسطين، واصفةً ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين.


وفي الفيديو الذي تناوله رواد مواقع التواصل قالت الممثلة الإسبانية: "من غرنيكا، المدينة التي شهدت أول قصف مدني عشوائي على مدار التاريخ، من الذاكرة التاريخية لموتانا وجرحانا ودمارنا"، وأضافت: "من غرنيكا إلى فلسطين.. من غرنيكا إلى العالم، نريد أن نقول إنه بعد الذي مررنا به منذ القصف الأول الذي تعرضنا له وحتى اليوم، لا يمكن للتاريخ أو العالم أن يتحمل دمار شعب واحد، لا ينبغي للعالم والتاريخ أن يتحملا ما يحدث في فلسطين، ولا يجب على العالم والتاريخ أن يقبلا غرنيكا جديدة".


وتابعت الممثلة في كلمتها: "من غرنيكا تلك البلدة التي تحتل مكانة ملعونة بين كل المجازر التي شهدها تاريخ الإنسانية، ندعو إلى وضع حد للمذبحة المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، وندين بقوة وغضب أي تواطؤ في هذه الإبادة الجماعية".


وختمت بتوجيه كلمة للفلسطينيين قائلة: "سيحمل المواطنون الفلسطينيون أصواتنا من غرنيكا أينما كانوا، قتلانا قتلاكم.. بيوتكم المدمرة بيوتنا، أرضكم المحتلة هي أرضنا المحتلة، وبناتنا وأبناؤكم هم أبناؤنا".

ويشار إلى أن مدينة غيرنيكا الإسبانية تعتبر أول مدينة تعرضت لقصف عشوائي ضد المدنيين، وذلك في عام 1937 حين نفذ فيلق كوندور التابع لسلاح الجو الألماني وفيلق التدخل السريع من سلاح الجو أفياسيون الإيطالي، قصفاً ضد المدنيين بناء على طلب من الجبهة القومية الإسبانية.


يعتبر هذا القصف إحدى الغارات الأولى على سكان مدنيين عزل ينفذها سلاح جو حديث،
فيما لا يزال عدد الضحايا موضع جدل، أحصت حكومة الباسك 1654 قتيلاً، بينما قدرت دراسة إسبانية العدد بحوالي 126 قتيلاً فقط.


وإيتزيار إيتونيو ممثلة إسبانية من مواليد إقليم الباسك شمال إسبانيا (18 يونيو/حزيران 1974)، اشتهرت بدور محققة الشرطة "راكيل موريللو"، أو "لشبونة" في المسلسل الإسباني الشهير "لا كاسا دي بابل".

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